Le nouveau patron de John Lewis, Sharon White, met en garde contre les suppressions d’emplois et les fermetures de magasins

White a succédé officiellement à Sir Charlie Mayfield en tant que nouveau président de John Lewis Partnership cette semaine.

// La nouvelle présidente de John Lewis Partnership, Sharon White, met en garde contre «des décisions difficiles concernant les magasins et les emplois»

// Elle a déclaré que toute décision prise ne serait pas prise à la légère et que «l’humanité» serait montrée au personnel

// Sharon White a également dit aux managers «d’améliorer la diversité des partenaires que nous embauchons»

La nouvelle présidente de John Lewis Partnership, Sharon White, a mis en garde contre les fermetures potentielles de magasins et les suppressions d’emplois alors que l’entreprise traverse sa période la plus difficile depuis les années 1920.

S’exprimant lors d’une réunion privée du conseil du personnel de l’entreprise détenue par les employés plus tôt cette semaine, tenue au Odney Club dans le Berkshire, White aurait déclaré qu’il y aurait “des décisions difficiles concernant les magasins et les emplois” cette année.

Elle a souligné que toute décision prise ne serait pas prise à la légère et a promis de montrer «l’humanité» au personnel concerné.

Le Partenariat John Lewis fait face à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire de 90 ans.

Les résultats de Noël – où les ventes comparables de Waitrose n’ont augmenté que de 0,4% tandis que les ventes de John Lewis ont chuté de 2% – ont encouragé le président de l’époque, Sir Charlie Mayfield, à avertir le personnel qu’il ne recevrait peut-être pas ses primes annuelles pour le première fois en 67 ans.

Dans le même temps, dans son rapport semestriel publié en septembre, le John Lewis Partnership a vu la perte sous-jacente avant impôts atteindre 25,9 millions de livres sterling, contre 800000 livres sterling pour la même période en 2018.

Il s’agit de la première perte semestrielle de l’histoire de la société.

La semaine dernière, le partenariat a publié sa dernière mise à jour hebdomadaire des ventes dans le cadre d’un plan de restructuration plus large – annoncé pour la première fois en octobre – qui fusionnera efficacement les fonctions du siège social de John Lewis et Waitrose en une seule équipe, entraînant 75 suppressions d’emplois et des économies d’environ 100 millions de livres sterling.

La restructuration a vu la démission du directeur général de Waitrose Rob Collins et la récente démission surprise de la directrice générale de John Lewis, Paula Nickolds, qui devait devenir le nouveau directeur exécutif de la marque ce mois-ci, supervisant à la fois John Lewis et Waitrose dans une nouvelle structure rôle.

Le partenariat a souligné que son plan de restructuration n’était pas en réponse à des problèmes de trésorerie qui ont envoyé des concurrents sur le chemin des CVA ou des administrations.

Lors de la réunion du personnel de cette semaine, White a déclaré que les résultats commerciaux récents du partenariat étaient décevants et ne généraient pas suffisamment de bénéfices, ajoutant qu’il n’y avait pas de «solution miracle» pour ramener l’entreprise à la rentabilité.

Elle a également déclaré que la gestion devait «améliorer la diversité des partenaires que nous embauchons», car un détaillant «beaucoup plus représentatif de la société» serait «une véritable aubaine» pour l’entreprise.

Bien que White ait passé le mois dernier à visiter les magasins et entrepôts John Lewis et Waitrose, elle n’a succédé officiellement à Mayfield en tant que nouvelle présidente cette semaine.

