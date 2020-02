Le nouveau système d’immigration ne répondra pas aux besoins des détaillants – BRC

Les migrants originaires de l’UE et de pays tiers devront gagner au moins 70 points pour pouvoir prétendre à un visa de travail qualifié.

// BRC dit que la nouvelle proposition de système d’immigration «ne répond pas» aux besoins du commerce de détail

// Le nouveau système d’immigration entrera en vigueur le 1er janvier 2021, une fois la liberté de circulation avec l’UE terminée

// Les migrants devront désormais obtenir un visa grâce à un système de points révisé

Les principaux groupes industriels ont critiqué le nouveau système d’immigration du gouvernement, arguant qu’il ne répond pas aux besoins du secteur du commerce de détail.

Dans un communiqué, le BRC a déclaré que le nouveau système – qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 – aura un impact sur le recrutement et aura un effet domino sur les chaînes d’approvisionnement.

Ce matin, le ministère de l’Intérieur a révélé les détails du système d’immigration basé sur les points révisé du Royaume-Uni une fois que la liberté de circulation avec l’UE prend fin à la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre.

Les migrants de l’UE et des pays non membres de l’UE devront gagner au moins 70 points pour être éligibles à un visa de travail qualifié, dans le but de créer ce que le gouvernement a décrit comme une «économie à haut salaire, à haute qualification et à haute productivité».

Dans le nouveau système, les citoyens européens et non européens recevront immédiatement 10 points s’ils peuvent parler anglais à un certain niveau.

Une offre d’emploi d’un employeur ou d’un sponsor agréé par le ministère de l’Intérieur et un emploi à un «niveau de compétence requis» rapporteront alors 20 points chacun aux candidats à la migration.

D’autres points pourraient être attribués pour certaines qualifications et s’il existe une pénurie dans une profession particulière.

Un système de points existait auparavant, mais il ne concernait que les citoyens non européens et le système d’attribution des points était légèrement différent.

Pendant ce temps, pour les migrants qui ont une offre d’emploi au Royaume-Uni, le seuil de salaire minimum sera réduit à 25 600 £, contre 30 000 £.

Ceux qui gagnent moins que le nouveau seuil – mais pas moins de 20 480 £ – ont toujours la possibilité de demander un visa de travail qualifié en «échangeant» des points sur des caractéristiques spécifiques contre leur salaire.

Les migrants auront également besoin d’un niveau de compétence requis de RQF3 ou supérieur – équivalent au niveau A – plutôt que d’un niveau universitaire, comme c’est actuellement le cas.

En outre, il n’y aurait plus de plafond global sur le nombre de travailleurs qui entrent au Royaume-Uni avec un visa de travail qualifié, comme c’est actuellement le cas pour les citoyens non européens.

Cependant, les citoyens irlandais continueront à pouvoir entrer et vivre au Royaume-Uni comme ils le font actuellement.

Le directeur des affaires et de la réglementation du BRC, Tom Ironside, a déclaré: «Bien que nous saluions la réduction du seuil de salaire, il est décevant que le gouvernement n’ait pas compris les besoins de l’économie et la contribution vitale des travailleurs soutenant le fonctionnement des entrepôts, des usines alimentaires et magasins du centre-ville.

«Nous continuons d’appeler à un système qui permette un recrutement simple à partir d’un éventail de niveaux de compétence et évite des augmentations importantes du coût de l’emploi.

«Les détaillants s’appuient sur des chaînes d’approvisionnement complexes et, pour que celles-ci fonctionnent efficacement, elles doivent pouvoir accéder à une offre adéquate de travailleurs.

«Lorsque les postes vacants ne peuvent pas être pourvus sur le marché du travail local, les entreprises doivent être en mesure de recruter à partir du bassin de talents le plus large disponible à tous les niveaux de compétence.»

La directrice générale de CBI, Carolyn Fairbairn, a déclaré: «Les entreprises reconnaissent et acceptent la fin de la liberté de circulation et ont cherché un système à la fois ouvert et contrôlé, valorisant la contribution des gens au-delà de leur salaire tout en conservant la confiance du public.

«Plusieurs aspects du nouveau système seront accueillis favorablement par les entreprises, notamment la suppression du plafond des visas qualifiés, l’introduction d’un nouveau visa de travail post-études pour les étudiants étrangers et la réduction du seuil de salaire minimum de 30 000 £.

«Néanmoins, dans certains secteurs, les entreprises se demanderont comment elles recruteront les personnes nécessaires pour gérer leurs entreprises. Avec un chômage déjà faible, les entreprises de soins, de construction, d’accueil, de restauration et de boissons pourraient être les plus touchées.

«Les entreprises savent que l’embauche à l’étranger et l’investissement dans les compétences de leur main-d’œuvre et les nouvelles technologies ne sont pas un choix, ni l’un ni l’autre – les deux sont nécessaires pour faire avancer l’économie.»

