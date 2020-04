Le nouveau Volkswagen Tiguan 2020 peut être vu en plein jour

Volkswagen est toujours plongé dans le développement d’une mise à niveau en milieu de cycle pour son populaire SUV compact. Le Volkswagen Tiguan sera mis à jour avec un lifting pertinent qui apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Une fois de plus, un prototype a été chassé en plein jour lors d’une séance d’essais routiers.

Le moment est venu pour la deuxième génération de Volkswagen Tiguan être mis à jour. Voilà pourquoi Volkswagen Il travaille depuis un certain temps sur une mise à jour à mi-cycle très importante qui permettra à cette génération de faire face au reste de la vie commerciale qui nous attend. Un lifting qui approche à grands pas et qui apportera des nouvelles importantes.

Au cours des derniers mois, il y a eu diverses observations de prototypes du nouveau Tiguan. De plus, il a même été confirmé grâce à ces observations que de la main de ce «lifting»Le populaire Tiguan pariera sur l’électrification sur le marché européen. Bien que nous n’avancions pas les détails, jetons un coup d’œil aux nouvelles photos d’espionnage qui accompagnent cet article.

Le Volkswagen Tiguan 2020 attendu procède à une séance d’essais sur route.

Contrairement à d’autres occasions où le nouveau Tiguan avait été chassé dans le nord de l’Europe pour effectuer les tests d’hiver les plus importants, cette fois, nous sommes confrontés à un prototype qui mène une session d’essai routier ouverte à la circulation. Bien qu’il conserve une petite quantité de camouflage, on pourrait dire que le véhicule est pratiquement “nu”.

Nous devons accorder une attention particulière aux groupes optiques avant. Et il y aura des changements. Ils utiliseront la technologie LED et arboreront une nouvelle signature lumineuse. La vérité est qu’elle ressemble étroitement aux lumières de la nouvelle Volkswagen Golf. C’est précisément la clé, adapter le Tiguan à la nouvelle philosophie de conception que Volkswagen applique à ses nouveaux modèles.

Le les équipements technologiques seront renforcés main dans la main avec un nouveau système d’infodivertissement qui augmentera les options de connectivité. Nous ne devons pas non plus perdre de vue le niveau de personnalisation, qui sera augmenté grâce aux nouvelles couleurs, roues et garnitures.

En plus des changements esthétiques, le nouveau Volkswagen Tiguan fera ses débuts en innovations mécaniques.

Au niveau mécanique, l’actualité sera très importante. Bien que cela continuera ayant des moteurs à essence et diesel, l’électrification fera son chemin. La Volkswagen Tiguan GTE sera une réalité en Europe. C’est vrai, un version hybride rechargeable. Le Technologie semi-hybride 48 volts (MHEV). Et si cela ne suffisait pas, il faut garder à l’esprit le futur lancement de la Volkswagen Tiguan R qui couronnera la gamme au niveau de l’exclusivité et des performances.

Volkswagen Tiguan 2020, sera donc la conception du SUV compact renouvelé