Le Nouvel An lunaire n’est plus la plus grande période de shopping pour les visiteurs chinois

L’année dernière, au cours du Nouvel An chinois, le Royaume-Uni a enregistré une forte croissance de 13,44% des ventes en magasin ainsi qu’une croissance de 21,7% du volume des transactions, selon Global Blue.

// Le Nouvel An lunaire n’est plus la période de dépenses la plus importante pour les acheteurs chinois

// Les perspectives transactionnelles pour les 90 prochains jours sont en baisse de 15% par rapport à la période précédente, qui incluait Golden Week & Christmas

// Une flambée des acheteurs est attendue mais les ventes seront plus modérées que les années précédentes

Les prochaines célébrations du nouvel an lunaire ne devraient plus être la plus grande période de dépenses pour les acheteurs chinois, alors que la semaine d’or et Noël prennent de l’importance.

Selon les experts du shopping hors taxes de Global Blue, au cours des 90 prochains jours, les dépenses des touristes chinois devraient diminuer de 15% par rapport à la période précédente – qui incluait la Golden Week et Noël.

L’année dernière, le Royaume-Uni a enregistré une forte croissance de 13,44% des ventes en magasin ainsi qu’une croissance de 21,7% du volume de transactions par rapport à la période équivalente de 2018.

LIRE LA SUITE:

Au cours de la Golden Week d’octobre, les acheteurs chinois ont représenté 30% des dépenses hors taxes, ce qui représente une augmentation de 3% en glissement annuel et avec une valeur transactionnelle moyenne de 1092 £.

Pendant ce temps, au cours de la récente période de Noël, la Chine continentale a représenté 21% des dépenses en franchise d’impôt, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente, avec une valeur transactionnelle moyenne de 1014 £.

Global Blue a déclaré qu’il prévoyait une «courte augmentation» des acheteurs au cours de la nouvelle année lunaire de cette année, qui s’étend de fin janvier à mi-février.

Les dernières données des experts mondiaux du tourisme, Forward Keys, indiquent que les réservations d’hôtels et de vols ont augmenté de 18% par rapport à 2019.

Cependant, Global Blue s’attend à ce que la croissance du Nouvel An lunaire au Royaume-Uni soit à une marge «moins importante» par rapport à 2019, en partie en raison de l’impact des interdictions de voyager contre les coronavirus et du sentiment d’achat de ceux venant de Hong Kong.

Malgré cela, des données distinctes de la New West End Company prédisent que les acheteurs chinois augmenteront les dépenses dans le centre de Londres de 17 millions de livres sterling pendant le nouvel an lunaire.

Le groupe de pression prévoit également que les touristes chinois dépenseront en moyenne 1 800 £ par transaction au cours de la semaine à venir dans la région.

New West End Company a ajouté que les acheteurs chinois étaient le premier groupe de dépenses internationales dans le West End en raison de la multitude de détaillants de luxe et de grands magasins disponibles.

Il a également déclaré qu’au cours de l’année écoulée, les dépenses des touristes chinois ont augmenté de 5%, tirées par les prix attractifs de la valeur inférieure à la normale de la livre sterling.

Les prévisions de la New West End Company tiennent également compte de l’effet de ralentissement de la flambée actuelle de coronavirus en Chine.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette