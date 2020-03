Le nouvel emblème de BMW ne convainc pas, une enquête révèle la préférence pour l’ancien

Parfois, les fabricants sont confrontés à des changements d’image qui ne sont pas bien reçus par les clients, à la fois la marque et la conception de nouveaux modèles, en particulier lorsque le changement est radical. Récemment, BMW a annoncé un changement de l’emblème de l’hélice et n’est pas largement accepté.

Il y a un grand nombre de clients qui, lors de l’achat d’une voiture, optent pour des marques qui proposent des évolutions dans la conception de leurs modèles, au lieu de des changements radicaux entre les générations, bien que dans ce cas, certains détails restent pratiquement sans retouche, le cas des grilles.

Cet élément est généralement le centre d’attention et le détail parfaitement reconnaissable par les clients. C’est le cas d’Audi, qui comprend que si vous aimez un design, il s’agit de garder la base. Mais il ne s’agit pas d’éterniser, donc après une longue période de temps, un changement de style est effectué avec des résultats plus ou moins satisfaisants.

Un pourcentage élevé de répondants à une enquête estime que cet emblème est meilleur que le nouveau

En début de mois, malgré l’annulation du Salon de Genève 2020, les constructeurs ont présenté leur actualité et la marque munichoise a dévoilé le concept i4. L’avance de la nouvelle électrique a surpris que beaucoup passent inaperçus, un changement dans le logo de l’hélice désormais plus moderne, plus lisse et avec un un anneau transparent, de sorte que ce qui était du chrome sera désormais la couleur du corps de chaque voiture.

Certaines sources soulignent que ce nouvel emblème ne sera utilisé qu’à des fins d’image de marque, des sites Web et des réseaux sociaux, mais le fait est qu’il avait un prototype de salon. Et il semble que le nouveau lot d’électricité qui arrive, est un signe distinctif d’entre eux, ou pour tous les modèles.

Le cas est que l’institut de recherche d’opinion «YouGov» a réalisé une enquête montrant les logos, anciens et nouveaux, séparément et sans pouvoir de comparaison, et les résultats sont accablants: 49% ont évalué l’ancien comme excellent ou très bon, la même évaluation mais avec 28% pour le nouveau.

Un deuxième tour, avec les deux emblèmes en vue, a conclu les résultats de l’enquête, qui consiste à déterminer s’il faut le mettre ou non: 71% ont indiqué que l’ancien était le meilleur, contre seulement 8% qui ont évalué le nouveau de cette manière. Reste à découvrir le nouveau front de la nouvelle génération de la Série 4 qui, vu dans une fuite, ne semble pas plaire aux clients et aux fans de la marque.

