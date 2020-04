Le paiement mobile se développe en Italie: en 2019, le nombre d’utilisateurs a triplé, les transactions pour 1,8 milliard

Le marché des paiements continue de croître en Italie papier et systèmes de paiement mobile. En 2019, les opérations globales ont atteint 270 milliards d’euros, avec une croissance annuelle de + 11%.

L’utilisation est de plus en plus liée aux achats quotidiens comme le montre la croissance des transactions par habitant (83 en 2019 contre 71 l’année précédente, + 17%) alors que si la valeur moyenne de chaque transaction, elle marquait une légère baisse autour 53,7 € (environ 3 € de moins qu’en 2018).

La croissance de paiement mobile avec le nombre d’utilisateurs, triplé en un an.

C’est ce qui souligne la nouvelle édition duObservatoire des paiements innovants de l’École de gestion de l’École polytechnique de Milan.

En parlant du marché du paiement par carte, Alessandro Perego, directeur scientifique des observatoires de l’innovation numérique du Politecnico di Milano expliqué:

“L’augmentation observée, bien que supérieure à la moyenne européenne au regard des données 2018 (+ 16%), n’est cependant pas suffisante pour permettre à l’Italie de grimper le classement continental et dépasser la 23ème position (sur 27) dans laquelle elle se trouve déjà il a trouvé, loin des pays les plus performants comme le Danemark, la Suède et la Finlande, qui enregistrent plus de 300 transactions par habitant et par an “, a-t-il déclaré

Parmi les paiements par carte, je continue de croîtrel Sans contact, atteint 63 milliards d’euros (en 2018, il était de 40,5 milliards d’euros) et environ 1,5 milliard de transactions en 2019 (+ 67% par rapport à 2018).

«La réception moyenne de 42 €, en baisse par rapport à 45 € l’an dernier, montre que la croissance de Contactless n’est pas seulement une cannibalisation des paiements par carte traditionnels, mais aussi un remplacement pour les petits paiements, généralement effectués en espèces. Un autre facteur qui diminue la réception moyenne des paiements sans contact est l’utilisation des cartes comme ticket dans les transports publics, une tendance qui a commencé en 2018 à Milan et à Trévise et qui s’est largement consolidée en 2019 dans diverses villes italiennes “, a-t-il expliqué Valeria Portale, directrice de l’Observatoire des paiements innovants.

le commerce électronique atteint 30,3 milliards

En attendant, l’année dernière le marché du commerce électronique (achats sur PC, Smartphone ou Tablette) en Italie il progresse de 15%, atteignant 30,3 milliards d’euros payés par cartes ou portefeuilles.

Comme c’est le cas depuis quelques années maintenant, le composant qui contribue le plus à l’augmentation de ces chiffres est le Smartphone: le commerce mobile représente désormais 40% du marché total du eCommerce (il était de 34% en 2018) soit 12 milliards d’euros en 2019 , en hausse de 33%.

Les Italiens paient de plus en plus avec leur smartphone et leur portable

Les paiements innovants en Italie en 2019 représentent plus de 3,1 milliards d’euros (+ 109% par rapport à 2018), un total représenté par 4 composantes:

la paiements activés par Smartphone (Paiement mobile) en magasins, qui atteignent 1,83 milliard d’euros pour un total de 58 millions de transactions. En 12 mois, le nombre d’Italiens qui ont utilisé cette mobilité a triplé pour atteindre 3 millions.

la paiements avec Smartphone en dehors du magasin physique près de 1,24 milliard d’euros (+ 29%). Parmi ceux-ci Le paiement des recharges téléphoniques reste la composante la plus importante, avec environ 590 millions d’euros, suivi par le paiement des services liés à la mobilité qui dépasse 325 millions d’euros (+ 57%). Enfin, le paiement des factures et des bulletins a également augmenté (205 millions d’euros, + 33%) grâce notamment à la mise en place de services de paiement des sommes dues à l’Administration Publique.

la paiements avec Smartwatch et Wearable, qui atteindront 70 millions d’euros en 2019: un marché qui fait encore ses premiers pas mais qui verra dans les années à venir des objets connectés “portables” aux côtés du smartphone dans les habitudes des Italiens.

Paiements par haut-parleur intelligent / automobile (Smart Objects Payment) ou dans les magasins cashless (Invisible Payment), qui ne contribuent pas numériquement à la quantification de cette année, mais que l’offre teste avec différentes solutions également en Italie.