Le Parlement européen appelle à réglementer les crypto-monnaies avec les normes internationales

Faits saillants:

Une étude de l’UE souligne que la région est en retard dans la réglementation des crypto-monnaies.

Les questions réglementaires concernent le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Une commission du Parlement européen appelle à la fin de l’arbitrage réglementaire lié aux crypto-monnaies, un moyen d’utiliser les failles dans les systèmes réglementaires pour éviter les réglementations défavorables, proposant que la régulation des crypto-monnaies se fasse à l’échelle internationale.

Bien que plusieurs pays aient résolu les problèmes réglementaires posés par les actifs cryptographiques mondiaux, les mesures nationales ne sont pas nécessairement alignées les unes sur les autres, ouvrant la porte à l’arbitrage réglementaire, tel que déterminé par une étude sur l’évolution des crypto-actifs et les préoccupations et réponses réglementaires connexes, demandée par la commission des affaires économiques et monétaires (ECON), l’organe chargé de superviser la Banque centrale européenne.

L’étude fait valoir que pour éviter l’arbitrage réglementaire, la formulation des règles sur les crypto-monnaies doit être effectuée au niveau européen, de préférence en exécution de normes internationales.

En prenant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC / FT), qui sont des phénomènes mondiaux, par exemple, les criminels baseront leurs activités sur le pays qui offre les réglementations les plus favorables, où les lacunes des systèmes réglementaires sont les plus importantes. utilisable.

“Cela vaut certainement aussi pour les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme impliquant des crypto-monnaies.” L’étude explique que si EE. USA durcissez vos mensurations, l’activité criminelle se déplacera probablement vers l’Union européenne (UE). Mais si les normes sont fixées au niveau international, “les chances d’éradiquer efficacement de telles activités sont bien plus grandes”.

Bien que l’étude considère que la coopération continue entre le Groupe d’action financière internationale (GAFI) et l’UE est nécessaire, elle indique également que “l’UE pourrait faire mieux” et est “clairement en retard sur les lois internationales anti-blanchiment d’argent”. l’argent et le financement du terrorisme ».

Il ajoute que les lois internationales d’AMLD5 pour les crypto-monnaies “étaient dépassées bien avant que les États membres de l’UE décident de les incorporer dans leurs lois nationales de LBC / FT”. Par conséquent, l’action de chaque État membre peut être bénéfique, mais pas suffisante.

L’étude présente également les principales préoccupations et réponses clés sur le sujet, notamment:

Étant donné que les crypto-monnaies épinglées ou les pièces stables privées mondiales constituent une menace pour la stabilité financière et la politique monétaire, l’approche du G20 est qu’aucune ne soit émise avant l’établissement d’un régime réglementaire satisfaisant. Les Stablecoins nécessitent une réponse globale coordonnée qui inclut des normes réglementaires internationales. Compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies, «tout simplement ne constitue pas une contribution crédible aux capitaux propres d’une institution financière». L’institution pourrait subir des pertes importantes, tandis qu’un bilan avec des crypto-monnaies pourrait brosser un tableau déformé de la situation financière de l’institution. La meilleure façon de faire face à l’incertitude entourant les actifs cryptographiques est de les actualiser sur les fonds propres d’une institution financière. Les actifs cryptographiques sont largement utilisés, mais pas un régime approprié, avec un risque élevé d’être utilisés pour le blanchiment d’argent et les activités terroristes. . Entre autres réponses, l’étude indique que le champ d’application d’AMLD5 devrait être élargi et que la définition des monnaies numériques de l’UE devrait être abordée pour englober les jetons d’investissement et d’utilité, les pièces de jeu et les monnaies numériques des banques. Central (CBDC), ainsi que “l’angle mort” des maisons de change de crypto-monnaie

Pendant ce temps, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la réglementation des crypto-monnaies en décembre, afin de renforcer sa position sur le marché mondial des paiements.

Version traduite de l’article de Sead Fadilpašić publiée sur CryptoNews.