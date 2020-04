Le passeport basé sur la blockchain gagne du terrain en Espagne dans la lutte contre COVID-19

Petit à petit, les pays les plus durement touchés par le coronavirus (COVID-19), s’organisent pour reprendre certaines activités essentielles, non pas parce que l’épidémie du virus a cessé, mais parce que l’économie et la survie de la population l’exigent. Dans ce contexte, l’une des propositions qui gagne du terrain en Espagne est la mise en place d’un passeport basé sur la blockchain qui permet d’accréditer l’état de santé des citoyens, avec l’idée de passer du confinement de masse au sélectif et donc de réactiver l’économie.

Blocktac, une entreprise catalane qui propose une solution pour lutter contre la contrefaçon de titres, produits et médicaments, a récemment annoncé qu’elle avait rejoint la bataille contre le coronavirus avec le approche d’un passeport d’immunité, basée sur une blockchain, qui, assurent-ils, aideront à répondre aux besoins posés par la pandémie. L’idée est de relancer l’économie qui a été affectée par les conséquences dévastatrices que le virus a laissées dans son sillage.

Un communiqué publié le 15 avril sur le site officiel de Blocktac annonce un travail conjoint avec l’Association catalane des établissements de santé (ACES), l’association de santé privée qui compte 238 entreprises associées.

Le travail conjoint permettra de mettre en œuvre la solution basée sur une blockchain qui consiste en l’enregistrement des résultats des analyses de détection du virus, effectuées par les laboratoires des centres associés à ACES. Ces certificats numériques, qui fonctionneront avec le numéro d’identification et non avec le nom des patients pour garantir la confidentialité, seront délivrés aux personnes analysées. En outre sera disponible via l’application mobile i-Covid-19 et ils peuvent être partagés à l’aide d’un code QR.

Les certificats numériques contenus dans la demande correspondent aux rapports d’études sérologiques réalisées par des laboratoires accrédités qui déterminent le statut immunitaire, des tests rapides de détection d’antigène viral et des tests PCR.

Selon les résultats des tests, les certificats d’immunité certifient la maîtrise de l’infection (ils sont accompagnés d’un code de couleur verte), l’état d’infection aiguë (couleur rouge) et l’absence d’infection (couleur jaune). Ils incluent également les décisions et recommandations à suivre dans chaque situation: activité normale (vert), confinement (rouge), ou suivi et surveillance des symptômes (jaune) “, ajoute le communiqué.

Tel que publié par CriptoNoticias il y a quelques jours, la société multinationale de conseil professionnel, d’audit et de conseil juridique, PwC (PriceWaterhouseCoopers) à son siège en Espagne, Il a également annoncé qu’il mettra en place un passeport santé, enregistré sur une blockchain., pour faciliter la réintégration au travail des employés, pendant la durée de l’alerte pour le coronavirus (Covid-19).

Le fait d’identifier les immunisés dans une solution de blockchain peut être en faveur de l’économie espagnole et d’autres secteurs qui travaillent avec l’idée de définir les stratégies qui arrêteront le plus efficacement la pandémie. Cependant, on ne sait pas combien de temps dure l’immunité au virus.

En Catalogne, depuis plusieurs années, il y a des signes de prise de racine dans la technologie basée sur la blockchain dans le tissu commercial. Même la Generalitat a lancé un projet qui fournit des solutions basées sur la technologie de comptabilité distribuée (DLT) dans divers domaines, tels que l’identité numérique, la traçabilité des déchets ou l’enregistrement des consentements.