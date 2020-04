Le PDG d’Aston Martin pointe vers un divorce imminent avec Mercedes-AMG

Le nouveau système hybride avec un moteur six cylindres en V ouvre la porte à la séparation de la firme britannique et de Mercedes-AMG, une décision stratégique qui ne serait pas non plus une surprise. Mais la réalité est qu’il y a d’autres problèmes sur la table qui peuvent obliger.

Jusqu’à l’arrivée de Lawrence Stroll sur le trône d’Aston Martin, les eaux de la marque britannique étaient plus ou moins calmes. Cependant, les alarmes se sont déclenchées avec ce qui a été vu à venir et qui, à ce jour, est presque un secret de polichinelle, en l’absence de confirmation expresse: le divorce de la relation avec Mercedes-AMG.

Les Allemands ont signé un accord avec une date d’expiration, quand les anglais ont découvert la technologie des moteurs de la marque de sport, profitant du bloc V8 biturbo de 4,0 litres, le même M177 que l’étoile a monté sur ses modèles. Un accord sans pièges ni carton, car d’autres alliances pour partager des propulseurs ils ne le font pas avec la variante la plus moderne, et donc ne découvrent pas la technologie qui leur offre l’avantage puissance ou efficacité.

Détail du nouveau moteur V6 hybride biturbo de 3,0 litres développé par Aston Martin

Le nouveau V6 hybride biturbo de 3,0 litres ouvre de nouvelles perspectives à Aston Martin. Capable d’effectuer une puissance maximale de 1000 CV dans le Valhalla, il suffit de soustraire un turbocompresseur ou de réduire la puissance du moteur électrique pour l’inclure sous le capot des nouveaux modèles de la firme, et proposer des figures plus rationnelles avec les DB11 et DBX.

Du magazine britannique «Autocar», quelques déclarations d’Andy Palmer suggérant le divorce imminent d’Aston Martin et de Mercedes-AMG, soulignant que «Mercedes ne laisse aucun doute sur sa prochaine stratégie technologique pour ses moteurs. Il est évident que nous ne pouvons pas placer des blocs quatre cylindres sous le capot de nos voitures. nous devons suivre notre propre chemin“

Le PDG s’est plongé dans cette ligne, notant que “nous pouvons compenser le plus petit déplacement par un boost électrique. Une bonne bande sonore devrait faire le reste: tant que le moteur ressemble à un V8 et sonne majestueux, je pense que c’est une solution parfaite pour le futur”. Peut-être des modèles comme le DB11 Ils ne sont pas faits pour un quatre cylindres, mais la réglementation des émissions exige des mouvements en étoile que, certainement, votre nouvelle génération de sports mettra la barre très haute, peut-être aussi inaccessible.

