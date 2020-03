Le PDG de la technologie, Ross Andrew Paquette, a lu son premier livre cette année. Voici pourquoi.

Il plaide pour la croissance de votre entreprise sans investisseurs.

Cette interview est avec Ross Andrew Paquette, fondateur, président et PDG de Maropost, une société de logiciels axée sur l’automatisation du marketing et le commerce électronique.

Qui êtes vous

Ross Andrew Paquette: Je suis le fondateur, président et chef de la direction de Maropost, l’une des entreprises technologiques les plus dynamiques et les plus rentables du Canada depuis 2014. Je fais ce que je fais parce que l’industrie a besoin de perturbations. Après avoir travaillé pour deux sociétés de technologie marketing, j’ai trouvé que les services et le support client étaient trop chers et manquaient de résultats. Les organisations ont besoin de services et de partenaires qui valent l’investissement. Nous nous concentrons sur la création de partenariats avec nos clients et la création de valeur au lieu de les traiter comme des chiffres.

Partagez un fait intéressant sur vous-même que peu de gens connaissent.

Ross Andrew Paquette: Je suis un enfant unique adopté d’une petite ville minière et forestière de l’Ontario, au Canada, qui compte environ 40 000 habitants. Il n’y a pas beaucoup de technologie là-bas, et nous n’avions pas les options financières que beaucoup d’autres ont. Je n’avais pas non plus d’ordinateur avant l’âge de 14 ans.

En conséquence, j’apprécie ce que j’ai et je me concentre sur l’aide aux autres. Être enfant unique m’a aussi donné un fort sentiment d’appartenance et a stimulé ma créativité. Parce qu’il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire, j’ai aussi pratiqué un éventail de sports en grandissant. J’ai skié professionnellement et j’étais troisième au pays en tant que rameur.

Quel livre a changé votre état d’esprit ou votre vie?

Ross Andrew Paquette: “Elon Musk: Tesla, SpaceX et la quête d’un avenir fantastique” m’a montré que je ne suis pas seul dans mes luttes contre ce qui semble être tout le monde. Bien que cela puisse être difficile, vous pouvez tout construire avec beaucoup de travail et de créativité.

Ce fut le premier livre que j’ai lu – et je l’ai lu cette année. Cela m’a ouvert les yeux sur un passe-temps dont j’aurais pu profiter au fil des ans. Cependant, je crois aussi que vous ne devez pas apprendre exclusivement des autres et que vous devez vous développer à partir de vos propres leçons. Je ne suis pas d’accord avec les entrepreneurs que j’ai rencontrés qui ont bâti leur entreprise sur la base des livres qu’ils ont lus. Je crois que vous devez également avoir vos propres idées.

Je me rends également compte que vous pouvez sauter en avant en apprenant les processus et les stratégies des autres, et en tant que tel, je prévois de continuer avec mon nouveau passe-temps.

Quels conseils donneriez-vous à votre jeune moi?

Ross Andrew Paquette: Après avoir démarré Maropost tout en travaillant comme directeur des ventes, j’ai vendu une partie de la société à des investisseurs et je n’ai pas obtenu le soutien que j’attendais. Il est devenu clair que nos investisseurs avaient des opinions opposées, nous les avons donc quittés de l’entreprise.

Je dirais à moi-même plus jeune que les investisseurs ne sont pas vos amis, partenaires ou mentors, alors soyez prudent. Ils n’ont qu’un seul objectif: obtenir un retour sur investissement. La plupart ne se soucient pas de vous en tant que fondateur ou de votre vision, d’ailleurs. Les entrepreneurs ne parlent souvent pas de cette question par crainte d’avoir un jour besoin d’investisseurs. Cependant, j’ai senti que le PDG de Basecamp, Jason Fried, est une excellente ressource sur le sujet.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre entreprise en ce moment?

Ross Andrew Paquette: Racheter les partenaires qui ne correspondaient pas à nos objectifs a complètement revigoré notre entreprise, notre équipe et nos clients. Maintenant, je suis ravi de dire que nous n’aurons jamais d’investisseurs jusqu’à ce que nous devenions publics un jour.

De plus, nous avons deux nouveaux produits en ligne qui renforceront notre stratégie mondiale à long terme. JetSend permet aux organisations d’envoyer des e-mails à leurs utilisateurs directement à partir de leurs applications sur tout, des mots de passe oubliés à la confirmation de livraison et aux reçus. Maropost for Commerce aide les entrepreneurs et les entreprises de commerce électronique à vendre des produits en ligne, avec des solutions pour les paniers d’achat, le traitement des paiements, la gestion des abonnements, les rapports et bien plus encore.

Quelle est la plus grosse erreur de leadership commune?

Ross Andrew Paquette: En supposant que tout le monde sait ce que vous savez. La plupart des dirigeants pensent que les autres comprendront ce qu’ils disent et verront la voie à suivre immédiatement. Bien que cela puisse être difficile, vous devez continuellement adapter votre communication pour mieux vous aligner avec votre équipe, votre entreprise et la société en général.

Comment identifiez-vous un bon partenaire commercial?

Ross Andrew Paquette: Les bons partenaires commerciaux se font mutuellement confiance. Si aucun des deux camps ne le fait, alors tout frottement, conflit ou frustration sera multiplié par 100.

Comment prévenez-vous l’épuisement professionnel?

Ross Andrew Paquette: Jusqu’à récemment, je pensais que j’étais spécial parce que je ne pensais pas que je finirais par m’épuiser. Mais après sept ans, je l’ai finalement fait. Donc, aujourd’hui, je m’assure de rompre avec mon téléphone, de méditer, de faire de l’exercice et d’équilibrer les affaires avec les voyages personnels – même en travaillant 10 heures par jour ou plus et en pensant à l’entreprise 24h / 24.

Bien que vous puissiez travailler 365 jours par an, cela aide certainement à contrôler votre atmosphère; être au soleil, sur la plage, sur une piste de ski et ainsi de suite peut créer un sentiment de calme même dans les moments les plus difficiles.

Si vous créez un organisme de bienfaisance, comment s’appellera-t-il et que fera-t-il?

Ross Andrew Paquette: Nous avons un organisme de bienfaisance appelé Maropost CARES, qui se concentre sur la protection, la conservation et l’éducation autour des questions environnementales et fauniques en soutenant des organisations comme le Fonds mondial pour la nature, Sea Turtle Conservancy et Sheldrick Wildlife Trust. À terme, nous prévoyons également de gérer nos propres programmes et événements où notre équipe peut contribuer avec le soutien de Maropost.

Pour quoi voulez-vous être connu, ou que voulez-vous que votre héritage soit?

Ross Andrew Paquette: Je ne me suis jamais concentré sur le fait d’être “connu” et je suis divisé entre un introverti et un extraverti, selon la situation. Mais je voudrais que Maropost soit connue comme une organisation mondiale avec une gamme de produits. J’aimerais que son héritage se concentre sur notre bonne volonté et nos soins, ainsi que sur notre innovation et notre histoire unique. J’aimerais également qu’une partie de notre héritage montre aux autres entrepreneurs que vous n’avez pas besoin de financement pour bâtir une entreprise prospère.

