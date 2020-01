Le PDG de Laura Ashley, Kwan Cheong Ng, démissionne

// Laura Ashley PDG et directrice exécutive Kwan Cheong Ng quittera ses fonctions en avril

// Il restera au conseil d’administration des détaillants de mode et de style de vie en tant que directeur non exécutif

// CCO Katharine Poulter a été promue PDG – à compter du 1er mai

Laura Ashley a annoncé que Kwan Cheong Ng quittera son poste de directeur général et directeur exécutif du détaillant de mode et de style de vie.

Son dernier jour sera le 30 avril, après quoi il restera au conseil d’administration de Laura Ashley en tant que directeur non exécutif.

Katharine Poulter, chef de l’exploitation actuelle de Laura Ashley, succèdera à Ng en tant que chef de la direction et directrice générale, à compter du 1er mai.

LIRE LA SUITE:

Dans un communiqué, le conseil d’administration a remercié Ng pour sa contribution à Laura Ashley et lui a souhaité “le meilleur pour sa retraite”.

Poulter a 25 ans d’expérience dans le commerce de détail, avec des postes précédents chez Marks & Spencer, Kingfisher, Wilko, Tesco et Home Retail Group – la société mère aujourd’hui disparue d’Argos et d’Habitat.

La nouvelle intervient quelques mois après la démission du directeur financier et chef de l’exploitation de Laura Ashley, Sean Anglim, après plus de deux décennies dans l’entreprise.

Dans ses derniers résultats, Laura Ashley a fait état d’une perte légale avant impôts de 14,3 millions de livres sterling pour les 52 semaines précédant le 30 juin 2019.

Cela se compare à un bénéfice de 100000 £ en 2018.

Le détaillant a blâmé les mauvaises performances en ligne et les ventes de produits ménagers sous-performantes.

Les résultats ont également incité Laura Ashley à annoncer son intention d’étendre son offre de mode à une population plus jeune.