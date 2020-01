Le PDG de Naked Wines, Rowan Gormley, quitte aujourd’hui, alors que les ventes ont augmenté de 11%

Naked Wines est maintenant un détaillant en ligne uniquement après avoir vendu Majestic Wine dans le cadre d’un accord de 95 millions de livres sterling l’année dernière.

// Les ventes de Naked Wines en hausse de 11% sur la période de négoce de Noël se terminant le 31 décembre

// Nick Devlin a officiellement remplacé Rowan Gormley en tant que nouveau PDG

// Gormley a annoncé sa démission pour la première fois en novembre

Naked Wines a enregistré une croissance de ses ventes au cours de la période de pointe des échanges de Noël, tout en confirmant qu’aujourd’hui serait le dernier jour du président-directeur général de Rowan Gormley.

Le détaillant d’alcool en ligne a déclaré que sa performance au cours de la période de 10 semaines se terminant le 31 décembre était dans la fourchette attendue, avec une augmentation de 11% des revenus sous-jacents pour ses activités continues.

Ce chiffre sous-jacent exclut Majestic Wine, Lay & Wheeler et Les Celliers de Calais, qui ont tous été vendus en 2019.

La vente de 95 millions de livres sterling par Naked Wines de Majestic Wine et des Celliers de Calaisin en août a par la suite vu Naked Wines devenir une activité entièrement en ligne une fois l’accord conclu en décembre.

Lay & Wheeler a été déchargé pour 11,3 millions de livres sterling en octobre.

Pendant ce temps, grâce à une proportion accrue de ventes de clients réguliers, Naked Wines a déclaré que sa marge brute totale était supérieure d’un point de pourcentage en glissement annuel.

Le détaillant a utilisé sa mise à jour des échanges de Noël pour confirmer que Nick Devlin avait remplacé Rowan Gormley en tant que nouveau directeur général, après que ce dernier avait annoncé sa retraite en novembre.

“L’équipe a travaillé dur pendant la période de Noël et a réalisé une bonne performance”, a déclaré Devlin.

«Avec l’importante saison de Noël derrière nous, nous nous concentrons désormais sur la mise en œuvre de nos plans et la réalisation de notre énorme potentiel de croissance.

«Rowan laisse l’entreprise en grande forme. Nous avons la capacité interne, la clarté de l’objectif et les ressources financières pour poursuivre nos plans de croissance et offrir de la valeur aux clients et aux actionnaires. »

