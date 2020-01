Le PDG de Sainsbury, Mike Coupe, nie la fin de la fusion Asda

La fusion proposée de Sainsbury avec l’épicier Big 4 appartenant à Walmart, Asda, a échoué en avril

// Le PDG de Sainsbury, Mike Coupe, a déclaré que sa sortie n’était pas due à l’échec de la fusion de l’épicier avec Asda

// La Coupe restera en poste jusqu’à la fin du mois de mai

Le directeur général sortant de Sainsbury depuis six ans, Mike Coupe, a démenti les allégations selon lesquelles sa démission était due à l’effondrement de la fusion Asda de 12 milliards de livres sterling.

Coupé a annoncé sa démission la semaine dernière et a déclaré qu’il resterait en fonction jusqu’à la fin du mois de mai, après quoi il sera remplacé par le directeur des ventes et des opérations actuel, Simon Roberts, à partir du 1er juin.

S’adressant au programme Today de la BBC Radio 4, Coupe a affirmé que sa démission était prévue et complètement sa «propre décision».

La fusion proposée de Sainsbury avec l'épicier Big 4 appartenant à Walmart, Asda, a échoué en avril de l'année dernière après que la CMA a averti que l'accord pourrait entraîner une hausse des prix pour les clients.

«Si vous avez regardé notre AGA de l’année dernière, 99,5% de nos actionnaires ont voté pour que je poursuive ce que je fais. C’est absolument mon choix », a déclaré Coupé.

“Vous voyez l’ampleur des changements qui se produisent dans le monde de la vente au détail, qui sait ce qui se passera au cours des cinq à dix prochaines années, mais d’une manière ou d’une autre, il y aura une rationalisation significative des marques que vous considérez comme acquises pour un génération.”

De plus, Sainsbury’s a annoncé son intention d’investir 1 milliard de livres sterling dans le but de rendre ses opérations «nettes à zéro» d’ici 2040 – une décennie plus tôt que l’objectif légal du Royaume-Uni.

Il a déclaré qu’il prendrait des mesures pour réduire les émissions de carbone, les déchets alimentaires, les emballages en plastique et l’utilisation de l’eau, et augmenter le recyclage, la faune et une alimentation saine et durable.

