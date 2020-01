Le PDG d’Oasis & Warehouse, Hash Ladha, sur l’évolution du commerce de détail au Royaume-Uni

Le PDG du groupe Oasis & Warehouse, Hash Ladha, a une longue carrière dans le commerce de détail, une carrière qu’il a découverte “par accident”.

«Nous continuons d’innover dans les produits et la marque d’Oasis and Warehouse – j’appelle cela mon travail quotidien. Mais ce n’est pas un travail de jour facile donc je ne le prends pas pour acquis.

Lorsque Retail Gazette a rencontré Hash Ladha, PDG du groupe Oasis et Warehouse, à la fin de 2019, le secteur britannique du commerce de détail avait connu une autre année difficile. C’était pertinent pour le secteur de la mode, qui a vu des personnalités comme LK Bennett, Debenhams, Select, Karen Millen & Coast, Forever 21 et Bonmarche tomber sous l’administration ou lancer des CVA.

Alors que Ladha a reconnu les défis liés à la gestion de la société mère d’Oasis, Warehouse et The Idle Man, il a illustré les initiatives du groupe visant à éviter la même disparition que certains concurrents.

Oasis et Warehouse ont récemment invité pour la première fois des marques tierces sur son site Web – une décision qui a vu des marques de Little Mistress Group – telles que Girls on Film, Little Mistress et Paper Dolls – lancer leur gamme sur le site Oasis. Selon Ladha, cela «est né de l’intention stratégique de travailler avec les marques pour créer une plus grande valeur pour l’entreprise».

Le groupe Oasis & Warehouse a acquis le détaillant de vêtements pour hommes en ligne The Idle Man en septembre 2019.

Bien que les marques aient gagné du trafic supplémentaire en étant placées devant les 700 000 visiteurs en ligne d’Oasis par semaine, Ladha ne prévoyait pas qu’elles se vendraient complètement d’ici quinze jours – dépassant toutes les attentes de l’entreprise et prouvant que «le client d’Oasis n’achète pas seulement Oasis “.

“Si nous rencontrons d’autres détaillants qui partagent notre philosophie pour travailler ensemble et voir où cela va, alors pourquoi ne le ferions-nous pas?”, A-t-il déclaré.

“Si cela ne fonctionne pas à long terme, alors nous ne le ferons pas et nous ne considérons pas cela comme un échec, nous le voyons comme quelque chose que nous avons essayé mais qui n’a pas fonctionné.”

Les efforts d’Oasis pour compléter son portefeuille ne se sont pas arrêtés là. Le groupe a acquis le détaillant de vêtements pour hommes en ligne The Idle Man en septembre, dans un geste qui, selon Ladha, «développerait la croissance» de l’entreprise.

“Nous avons de bonnes affaires de franchise, de bonnes affaires en gros, d’excellentes relations avec nos partenaires stratégiques et nos grands magasins”, a déclaré Ladha.

«Il est donc logique que s’il existe une marque plus petite qui souhaite évoluer. Notre expertise pourrait les aider à y arriver plus rapidement. »

Ladha a ensuite souligné les plans pour Warehouse de lancer une gamme de vêtements pour hommes durables en mars – un projet dont il était «très excité». Au début, la nouvelle gamme sera disponible dans un seul magasin, un grand magasin, ainsi que sur le site Web de l’entrepôt et sur Zalando.

Du point de vue de la concurrence, Ladha a déclaré que le groupe Oasis and Warehouse était bien positionné sur le marché. Oasis a ouvert cinq nouveaux «magasins locaux» au cours des 53 semaines précédant mars 2019, ce que Ladha a déclaré à la suite d’un essai réussi à Farnham, dans le Surrey en 2016.

Cependant, il a déclaré que le climat de la vente au détail diffère à Londres.

“Dans le centre de Londres, il y a tellement de choix”, a déclaré Ladha à Retail Gazette.

“Nous sommes un petit détaillant, nous ne sommes pas un grand détaillant, mais si vous marchez dans Oxford Street, nous sommes dans cette course entre Topshop et Liberty.

«Il n’y a pas vraiment grand-chose dans cette rue à part Warehouse, Oasis, un théâtre et Gentle Monster. Du point de vue du trafic, cela fonctionne vraiment pour nous, car il n’est pas concurrentiel.

“Mais cela dit, il est toujours confronté et entouré de très grands magasins de détaillants mondiaux, et c’est un espace très compétitif pour opérer.”

Au cours des 53 semaines précédant mars 2019, Oasis a ouvert 5 nouveaux «magasins locaux»

Le caractère avant-gardiste de Ladha vient de sa longue carrière dans le commerce de détail, une carrière qu’il a découverte «par accident» après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Pays de Galles où il a fait du droit.

«Ce n’était pas intentionnel. Je ne pensais pas «oh mon Dieu, je vais travailler dans la mode», a-t-il ri.

De travailler au sein du groupe Burton – qui est devenu ensuite le groupe Arcadia – à New Look et plus récemment Asos, Ladha a déclaré qu’il a acquis “un peu de chaque rôle” car il s’agissait d’un “voyage d’apprentissage constant”.

«Lorsque j’ai déjà changé d’emploi, il s’agit toujours de savoir où tout va avec la croissance de l’industrie et où puis-je ajouter le plus de valeur à mes passions, à mes philosophies et à mes compétences dans une organisation», a expliqué Ladha.

Il a pris la décision de rejoindre BHS bien avant son effondrement pour savoir comment c’était de travailler dans un environnement de grand magasin, avant de passer à New Look à une époque où la mode rapide était à la mode.

“New Look faisait des choses différentes, ils lançaient de nouvelles catégories, mais ils se développaient également en prenant de petits magasins et des villes et en faisant de grands magasins”, se souvient-il.

“Ils devenaient la Mecque de la mode.”

Le passage de Ladha à Asos est venu d’une «rencontre fortuite» avec le PDG Nick Beighton, qui l’a vu prendre un poste de trois ans en tant que directeur du marketing et des opérations d’Asos.

«Je suis allé à Asos parce que le web commençait à émerger. Je voulais comprendre de quoi il s’agissait. »A déclaré Ladha.

«Pendant mon séjour là-bas, nous créions des choses. Les gens m’ont demandé, à l’époque, “où se situaient le PPC et le SEO?” “Qui gérait les réseaux sociaux?” Aucune de ces choses n’existait. Nous étions en train de créer la voie que tout le monde suivrait.

«C’était juste nous, et certaines des vastes industries qui se sont développées autour du numérique aujourd’hui, n’existaient pas. Instagram n’avait même pas été pensé, Facebook était relativement nouveau. “

Lorsque Hash a rejoint Oasis en 2010, il a admis qu’il “n’avait jamais été conçu pour être un concert de 10 ans”.

«Ma motivation pour venir à Aurora Fashions, comme c’était alors, était d’avoir fait le morceau de brique et de mortier puis le morceau en ligne pendant mon séjour chez Asos, et d’essayer de tricoter cela pour vraiment rassembler le multicanal qui s’est ensuite transformé dans un monde omnicanal », a déclaré Ladha.

«Nous (Oasis et Warehouse) avons été la première marque de mode à proposer une livraison de 90 minutes au Royaume-Uni.

«Nous avons été les premiers à mettre des iPad et des appareils en magasin, et nous avons été le premier détaillant de mode britannique à lancer le bateau depuis le magasin.

L’administration de House of Fraser a eu un impact de 5 millions de livres sterling sur les résultats du groupe Aurora Fashions

“Je me suis retrouvé à passer d’Asos, où je créais avec Nick et la très brillante équipe de gestion talentueuse, à une carrière qui signifiait que nous faisions des achats d’une manière qui n’existait pas auparavant”, a-t-il ajouté.

Malgré les efforts de Ladha pour maintenir le succès d’Oasis, les ventes du détaillant ont été affectées par l’administration de House of Fraser en 2018.

La tourmente financière du grand magasin a eu un impact de 5 millions de livres sterling sur les résultats du Groupe Aurora Fashions en avril 2019, le blâmant en partie pour une augmentation de 10 millions de livres sterling de la perte avant impôts à 39,9 millions de livres sterling.

“Je pense que le modèle de vente au détail au Royaume-Uni, qui a émergé au cours des 20 dernières années, a été, les magasins autonomes, aux magasins autonomes dans certaines concessions”, a expliqué Ladha.

“Et puis, il est passé à plus de concessions et de magasins autonomes pour les moyennes entreprises.

«Lorsque cette intention stratégique ou cette décision a été prise au cours des 20 dernières années, je ne pense pas que quiconque aurait rapidement avancé en 2019 et pensé que deux des plus grands magasins du Royaume-Uni – House of Fraser et Debenhams – auraient suivi le processus. ils ont.

“Cependant, je ne pense pas que ce soit exclusivement une affaire de grand magasin – la vente au détail de briques et de mortier est difficile. Ce n’est pas facile de gérer un grand magasin.

«Du point de vue de la concession, je ne pense pas que ce soit pour savoir si nous devrions vendre en concession par rapport à un autonome. Nous devons vendre là où se trouve le consommateur.

«Il doit y avoir un rééquilibrage de la base de coûts des briques et du mortier et il doit y avoir un rééquilibrage de la politique gouvernementale.»

Pour l’avenir d’Oasis et de Warehouse, Ladha reste positif mais transparent sur la façon dont «les choses changent inévitablement dans les affaires».

“Le moment où vous restez immobile est le moment où vous êtes renversé”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes donc très clairs: ne pas rester immobile n’est pas une option et nous pouvons parfois courir dans la mauvaise direction, mais ça va aussi.”

