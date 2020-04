Le Pérou prévoit de mener la reprise en Amérique latine

Le Pérou mènera la reprise économique en Amérique latine une fois la crise du coronavirus Covid-19 surmontée, grâce au plan de relance conçu par l’administration Martín Vizcarra, selon le directeur général du Trésor public du ministère de l’Économie et des Finances du pays, José Oliviers

“De nombreux investisseurs pensent qu’avec le plan de relance que le gouvernement péruvien donne, la reprise de l’économie péruvienne sera probablement plus rapide que dans le reste des pays d’Amérique latine”, a déclaré Olivares dans des déclarations à l’agence de presse péruvienne. Andine.

Olivares a fait allusion au déploiement économique du pays dans la crise sanitaire et économique, qui représente environ 12% de son produit intérieur brut (PIB) et est la plus grande mobilisation de ressources économiques d’un pays d’Amérique latine, selon le FMI .

“Le marché évalue le grand plan de relance économique que le gouvernement présente, étant le plus important de la région d’Amérique latine, qui représente environ 12% du PIB”, a-t-il expliqué.

Le directeur du Trésor public péruvien a souligné l’émission d’obligations Global 2026 pour 3 000 millions de dollars (2 765 millions d’euros) sur le marché international, que le gouvernement a réalisée la semaine dernière. Cette question a été jugée «réussie» par la ministre de l’Économie du pays, María Antonieta Alva.

“Les résultats ont été” superpositifs “, nous avons considérablement amélioré les records que nous avions pour une émission de devises sur les marchés des capitaux”, a déclaré Olivares. Ainsi, il a souligné que le pays avait atteint “la demande la plus élevée” qu’il ait jamais connue, réduisant les niveaux initiaux annoncés pour la transaction et obtenant les niveaux les plus bas observés ces dernières semaines par les émetteurs souverains sur les marchés internationaux des capitaux.

Les prévisions du Fonds monétaire international pour le pays le placent dans une récession d’environ 4,5%, tandis que l’an prochain, il mènera la reprise économique dans la région avec le Chili, en croissance de 5,2%.

