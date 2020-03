Le personnel affecté à Superdrug, Perfume Shop & Savers est payé en totalité

AS Watson a déclaré que tous les magasins Highdrug et Savers High Street resteraient ouverts dans un avenir prévisible.

// AS Watson annonce un package d’assistance de 40 millions de livres sterling pour le personnel de Superdrug, Savers & The Perfume Shop touché par le coronavirus

// Comprend le plein salaire pour les parents incapables de travailler à distance et pour toute personne incapable de travailler pour cause de maladie ou d’isolement

// AS Watson honorera également toutes les augmentations de salaire et bonus dus en mars et avril

AS Watson a annoncé un programme de soutien aux employés de 40 millions de livres sterling pour aider le personnel de Superdrug, Savers et The Perfume Shop à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le forfait comprend le plein salaire pour les parents qui ne peuvent pas travailler à distance ou dans une autre situation commerciale, en raison de fermetures d’écoles, à compter du 23 mars.

Il comprendra le plein salaire pour toute personne incapable de travailler en raison d’une maladie ou de l’auto-isolement, y compris les membres vulnérables du personnel, qui serait antidaté au 16 mars.

Pendant ce temps, AS Watson a déclaré que les employés affectés par les fermetures de centres de distribution, de services ou de magasins seraient soit redéployés dans l’entreprise, soit lorsque cela n’est pas possible, payés en totalité.

Le conglomérat de santé et de beauté basé à Hong Kong a également déclaré qu’il honorerait toutes les augmentations de salaire et les primes dues en mars et avril.

La société a également déclaré dans son communiqué que tous les magasins Superdrug et Savers resteraient ouverts dans un avenir prévisible, et a reconnu une forte augmentation des commandes en ligne.

«Avec plus de 18 000 employés et 1550 magasins dans les trois marques de vente au détail, le programme d’assistance est développé sur la base du principe qu’aucun membre du personnel ne devrait être dans une situation financière défavorable en raison de la crise», a déclaré la directrice générale d’AS Watson Europe, Malina Ngai.

«En cette période difficile, notre priorité absolue est de prendre soin de nos employés et de nos clients.

«Nos marques sont construites par nos employés. Sans leur travail acharné et leur dévouement, nous ne serions pas en mesure de servir nos clients aussi bien.

“Financièrement, ce n’est pas une décision facile mais c’est la bonne décision dans de telles circonstances.”

Peter Macnab, PDG d’AS Watson UK Health & Beauty, a déclaré: «Le programme de soutien vise à rassurer financièrement nos collègues.

«Ils travaillent très dur pour garder nos magasins ouverts et pour garantir que les achats en ligne des clients soient livrés.

«Nous sommes incroyablement fiers de nos équipes qui se consacrent à garantir que nos clients puissent continuer à accéder à des éléments essentiels de santé et de soins personnels, ainsi qu’à des ordonnances, en des temps sans précédent.»

