Le personnel de sécurité de Harrods suspend les plans de grève

La grève des agents de sécurité et des opérateurs de vidéosurveillance devait avoir lieu samedi dans le célèbre magasin de Knightsbridge à Harrods. (Image: PA)

// Le personnel de sécurité de Harrods suspend ses plans de grève à cinq dates différentes

// Il fait suite à un différend où les gardiens et le personnel de vidéosurveillance ont déclaré qu’ils étaient sous-payés

// Le personnel a maintenant suspendu ses plans à la suite de nouveaux contacts avec le détaillant

Le personnel de sécurité de Harrods a suspendu ses plans de grève dans le grand magasin historique de Londres à la suite d’un conflit salarial.

La grève des agents de sécurité et des opérateurs de vidéosurveillance devait avoir lieu samedi dans le célèbre magasin Knightsbridge du détaillant.

Cependant, le syndicat Unite et Harrods ont déclaré que les travailleurs avaient maintenant suspendu leurs plans à la suite de nouveaux pourparlers de contact avec le détaillant.

Le syndicat a déclaré qu’il recommandait maintenant au personnel d’accepter une nouvelle offre salariale déposée par Harrods à la suite des discussions entre les parties cette semaine.

Les membres du syndicat doivent être votés sur l’offre de contrat, dont les détails restent confidentiels, la semaine prochaine.

La grève prévue pour le samedi 22 février, le mercredi 26 février et le samedi 29 février a maintenant été annulée.

Deux autres grèves prévues qui devraient avoir lieu en mars ont également été suspendues avant le vote sur l’accord salarial.

Une porte-parole de Harrods a déclaré: «Harrods est heureux que Unite recommande que ses officiers acceptent l’offre et que l’action prévue ait été suspendue.

“Cela inclut une action prévue le samedi 22 février.”

Balvinder Bir, responsable régional de Unite, a déclaré: «Cette offre est une évolution positive et est le résultat de négociations constructives et du travail acharné du syndicat et de Harrods.

«Unite recommande que nos membres acceptent l’offre et la grève a maintenant été suspendue pour permettre un scrutin.

“Comme il s’agit d’un processus continu, Unite ne fera aucun autre commentaire pour le moment.”

avec fils PA

