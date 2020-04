Le peso a son pire trimestre depuis 2008 et la bourse depuis 1995

L’indice de référence du marché boursier mexicain S & P / BMV IPC, bien qu’il ait gagné 1,26% sur la journée, a accumulé une baisse de 20,46% au premier trimestre, la plus importante depuis 1995.

La plupart des échanges ont succombé aux inquiétudes concernant l’avenir de l’économie mondiale, qui a été stoppée par les mesures appliquées contre le coronavirus et par la baisse des prix du pétrole, qui au cours du trimestre a marqué ses plus grandes pertes de l’histoire, également frappé par la guerre des prix déclenchée entre l’Arabie saoudite et la Russie.

Malgré le déploiement de l’artillerie par les autorités économiques du monde entier, les marchés restent incertains quant à la durée de l’impact de la maladie sur l’activité de l’économie mondiale.

“Nous constatons toujours que l’aversion au risque continue, il est très probable qu’une bonne partie des économies de la région (d’Amérique latine) connaisse même des récessions cette année, comme le Mexique et le Chili, et au Pérou et en Colombie, les ralentissements vont être très importants, faire réagir les marchés à nouveau mal “, a déclaré Sergio Olarte, économiste colombien à la Banque Scotia.

