Le pétrole brut mexicain chute de 11% et atteint son pire niveau depuis novembre 2001

Lee: Pemex est sur le point de perdre de l’argent pour chaque baril de brut qu’il sort

Le mix des exportations mexicaines (MME) s’est effondré de 11,3% ce jour par rapport à vendredi, pour atteindre 13,01 $ le baril, son niveau le plus bas cette année et le record le plus bas depuis le 19 novembre 2001. , selon les données de Pemex à la clôture et les données historiques de Banco de México (Banxico).

Ce chiffre implique également que le prix moyen du mix mexicain est inférieur aux coûts de production moyens déclarés par Pemex en 2019, avant prise en compte des autres dépenses associées et du paiement des taxes.

Le contrat que gère Pemex accumule jusqu’à présent une baisse de 77% cette année, autant touché par les tensions sur le marché de l’énergie, les perspectives moroses de l’économie mondiale et les remises plus importantes que Pemex a dû consentir pour produit, qui se caractérise par sa haute teneur en soufre.

Les sommes importantes injectées par les différents gouvernements du monde, y compris celui des États-Unis, ne parviennent pas à dissiper le pessimisme des marchés de l’énergie qui anticipent une baisse de la demande mondiale à la suite de la pandémie de coronavirus, limitée à 3 000 millions de personnes.

Le Brent a perdu 1,41 dollar, ou 5,35%, à 24,93 dollars le baril pour clôturer la semaine avec une baisse de près de 8%. Le West Texas Intermediate (WTI) aux États-Unis a perdu 1,09 $, ou 4,82%, à 21,51 $ le baril et a terminé la semaine avec une baisse d’un peu plus de 3%.

Les deux repères ont chuté de près des deux tiers cette année, et l’effondrement de l’activité économique et la demande de carburant ont forcé le renversement massif des sociétés pétrolières dans leurs plans d’investissement.

“Nous avons manqué de munitions pour soutenir le marché”, a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme énergétiques chez Mizuho à New York. “Le gouvernement a vendu toutes ses balles cette semaine, la semaine prochaine, le marché sera seul.”

La demande de pétrole brut dans le monde pourrait chuter de 20%, tandis que 3 milliards de personnes restent confinées, a déclaré le chef de l’Agence internationale de l’énergie, tout en demandant à de grands producteurs comme l’Arabie saoudite de contribuer à stabiliser les marchés pétroliers.

Les dirigeants du G20 ont déclaré jeudi qu’ils feront “tout ce qu’il faut” pour surmonter la crise, tout en s’engageant à injecter 5 billions de dollars dans l’économie mondiale par le biais de mesures nationales dans le cadre de leurs efforts pour réduire le impact.

