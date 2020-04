Le pétrole rebondit après le krach historique: hier, les prix du WTI en dessous de zéro

Rebond des prix du pétrole sur les marchés asiatiques après le “krach” historique d’hier. Au cours de la dernière séance de négociation avant l’expiration en mai Wti est passé à 2 $ le baril sur les marchés asiatiques et le matin il est indiqué autour de 1 dollar, après être tombé en dessous de zéro hier pour la première fois de l’histoire et descendre à un minimum de -40,32 dollars.

Personne n’aurait cependant imaginé un Lundi si noir pour le pétrole brut. Jamais depuis le début des enquêtes en 1983, les prix du WTI n’ont baissé aussi bas.

Le contrat de juin, quant à lui, grimpe de 5,14% à 21,48 $. La grande différence entre les deux délais reflète la crainte de ne pas trouver de place libre pour le stockage du pétrole brut à court terme.

Outre les problèmes techniques, les prix souffrent également de craintes persistantes concernant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande en raison des blocages d’activité dus au Coronavirus.

Un scénario qui le rend inadéquat réductions de production décidées par l’Opec + car ils ne sont pas en mesure de faire face à l’effondrement de la demande résultant des blocages imposés dans les principales économies pour contenir le coronavirus.

Aucun, selon les analystes réduction de la production en fait, il peut être assez rapide et profond de regarder la dynamique des prix puisque, au-delà de la session noire, les prix du WTI et du Brent avaient déjà perdu plus de la moitié de leur valeur en 2020 avec le coronavirus et la récession attendue .

Pendant ce temps, les contrats à terme sur le Brent de juin chutent de 0,94% à 25,33 $.