Le pétrole récupère après l’optimisme de Trump sur l’accord russo-saoudien

Le prix du huile il est nettement plus élevé aujourd’hui, le 2 avril, le Brent ajoutant 9,26% à 27,03 $ le baril, tandis que West Texas Intermediate a augmenté de 9,21% à 22,18 $. Pour propulser le rebond, dans un contexte où la demande de pétrole brut est destinée à rester déprimée, on espère que l’Arabie saoudite et la Russie seront en mesure de parvenir dans un délai raisonnable à un nouvel accord qui réglemente la production qui soutiendra à nouveau les prix.

Cette attente a été exprimée par le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu’il attendait bientôt un accord entre les deux pays producteurs. Trump a déclaré qu’il avait récemment entendu les dirigeants de la Russie et de l’Arabie saoudite et avait l’impression qu’un pacte entre les deux pays pourrait être conclu en “jours”.

Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a appelé à une solution pour résoudre un environnement de marché “difficile”, a-t-il déclaré mercredi.

Photographie d’analyste

Selon S&P Global Platts au deuxième trimestre de l’année, la surproduction de pétrole sera de 15 millions de barils par jour, ce qui indique qu’un effort important serait nécessaire pour rééquilibrer les prix.

Dans l’intervalle, le mercredi 1er avril, la production saoudienne a atteint un record de 12 millions de barils, malgré un contexte loin d’être favorable en termes de demande de pétrole brut, compte tenu du gel de l’activité économique dû à la crise coronavirus. “C’est un signe clair que les Saoudiens ne sont pas prêts à mettre fin à la guerre des prix”, a commenté une note d’ING en date du jeudi 2 avril.

Du côté de la demande, donc, rien ne suggère une reprise possible dans les mois à venir, a écrit Ben Jones, stratège multi-actifs de Marchés mondiaux State Street:

«Selon nos estimations, 20 millions de barils de pétrole en moins sont consommés par jour dans le monde, sans signe d’amélioration imminente de la demande. Environ 50% de la consommation mondiale de pétrole est utilisée pour le transport automobile (essence), le transport aérien (kérosène), les secteurs maritime et ferroviaire. En regardant les images des rues désertes de Londres, New York et d’autres grandes villes du monde, il est évident qu’en 2020, beaucoup moins de kilomètres seront parcourus ».