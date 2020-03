Le photovoltaïque se veut une activité stratégique

L’Union photovoltaïque espagnole (UNEF) demande au gouvernement de considérer le secteur comme une “activité stratégique”, au cas où il devrait prendre des mesures plus strictes pour arrêter l’expansion de “Covid-19”.

Dans un communiqué, l’UNEF souligne que le secteur déploie “un effort important” pour garantir le fonctionnement de son activité à “toutes les étapes de la chaîne de valeur technologique”, bien qu’il approuve cette demande à l’exécutif dans “l’important rôle »qu’elle joue dans la lutte contre le changement climatique et la richesse du tissu industriel associé.

Ainsi, il souligne que la continuité de l’activité des entreprises photovoltaïques est «fondamentale» car elle permet, d’une part, que les centrales photovoltaïques déjà en exploitation continuent de fournir de l’énergie, et d’autre part, que la construction de nouveaux projets se poursuive, élément fondamentale pour garantir le respect des objectifs fixés par le Plan National Intégré Énergie et Climat (PNIEC) et les engagements internationaux dans la lutte contre le changement climatique.

En ce sens, le secteur a mis en place un plan de mesures pour garantir la sécurité et la santé des professionnels, parmi lesquels la réduction au minimum possible du personnel présent dans les travaux de construction de nouveaux parcs, en veillant à ce qu’ils soient personnels local pour éviter les déplacements d’autres régions.

Dans le cas des entreprises chargées de l’exploitation et de la maintenance des installations photovoltaïques existantes, l’utilisation du véhicule personnel avec un seul occupant est encouragée et les professionnels bénéficient d’équipements de protection individuelle, tels que des masques ou des gants.

