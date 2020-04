Le PIB de la France baisse de 6% au premier trimestre 2020

Le PIB de la France a été réduit de 6% au premier trimestre 2020, sous l’effet de Covid-19 et des mesures de confinement appliquées.

C’est le pire chiffre de l’évolution du PIB français depuis la Seconde Guerre mondiale, et similaire à celui enregistré en mai 68, comme l’a reconnu le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a estimé que chaque quinzaine de détention reste 1 , 5 points de croissance annuelle.

Dans une interview à la station RTL, Villeroy de Galhau a souligné que l’économie française avait perdu au premier trimestre environ un tiers de son niveau d’activité. “Cela correspond à une croissance de -6% au cours du trimestre, chaque quinzaine cela nous coûte 1,5% du PIB annuel et 1% de déficit public supplémentaire”, a-t-il estimé.

En ce sens, le banquier central gaulois a indiqué que pour trouver un impact similaire à celui de cette crise, il faudrait remonter à «mai 1968», lorsque pendant plusieurs semaines l’économie française est restée fermée en raison des protestations. “Au deuxième trimestre, le PIB a baissé de plus de 5%, ce qui est proche de ce que nous connaissons aujourd’hui”, a déclaré le gouverneur de la Banque de France.

De cette façon, Villeroy de Galhau a anticipé une croissance très négative pour la France en 2020, bien qu’il ait exprimé sa confiance que “cela devrait être positif en 2021”, soulignant qu’il “aide les employeurs et leurs salariés, avec afin de pouvoir démarrer la croissance plus rapidement lorsque les mesures de confinement seront terminées. »

Villeroy de Galhau a souligné que la France a le système de chômage le plus généreux d’Europe et que “heureusement le modèle européen et social est là et il fonctionne”, contre 10 millions de nouveaux chômeurs enregistrés en seulement 15 jours aux États-Unis.

