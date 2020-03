Le PIB de Singapour chute de 10,6% au premier trimestre de l’année

Le produit intérieur brut de Singapour a chuté de 10,6% au premier trimestre de l’année, en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus.

L’économie de Singapour s’est contractée beaucoup plus que prévu au cours des trois premiers mois de 2020. Plus précisément, le PIB a diminué de 10,6% par rapport au trimestre précédent, où il avait augmenté de 0,6%, en raison de la impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité, selon les données publiées par le ministère du Commerce et de l’Industrie de la ville-état.

Les analystes ont noté que par rapport au même trimestre de 2019, le PIB de Singapour a diminué de 2,2%, après avoir enregistré une croissance annuelle de 1% au quatrième trimestre de 2019.

De cette façon, le ministère a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année à -4%, par rapport à ses prévisions précédentes pour février, alors qu’il avait anticipé une contraction annuelle du PIB de 0,5% en raison de l’impact estimation épidémique.

Les autorités ont indiqué que les restrictions dues au nouveau coronavirus sont le principal facteur de baisse du PIB, principalement dans le secteur de la construction (-4,3%) et le secteur des services (- 3,1%).

Parmi les effets des restrictions dues à la pandémie, le ministère a cité l’interruption des chaînes d’approvisionnement, le manque de travailleurs immigrés dans la construction en raison d’annulations de vols et la chute du tourisme, entre autres.

Du ministère, ils ont indiqué que “les prévisions étaient fondées sur l’hypothèse que l’épidémie ralentirait la croissance de la Chine et d’autres économies régionales telles que le Japon, la Thaïlande et la Malaisie, en plus de tenir compte d’un afflux plus faible de touristes, en particulier de Chine, et d’un baisse de la consommation intérieure. Cependant, depuis lors, l’épidémie de Covid-19 s’est intensifiée et a provoqué une détérioration significative de la situation économique interne et externe. »

