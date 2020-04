Le PIB du Mexique pourrait chuter de 3,9% cette année, prévient le Trésor

Cette fourchette est beaucoup plus pessimiste que prévu dans le paquet économique 2020, car ils envisageaient une expansion comprise entre 1,5% et 2,5% pour l’activité productive.

“Les perspectives macroéconomiques dans la situation actuelle présentent un niveau élevé d’incertitude compte tenu de la complexité de la situation épidémique (Covid-19), ce qui rend difficile l’établissement d’une prévision ponctuelle de la croissance de l’économie nationale”, a déclaré Hacienda dans son document.

Selon l’institution, les prévisions sont cohérentes avec les projections des organisations internationales et des analystes du secteur privé, la banque JPMorgan étant la plus pessimiste, avec une contraction attendue de 7%.

“Les estimations des finances publiques pour 2020 sont faites selon un scénario prudent qui considère un équilibre des risques en accord avec la forte incertitude qui existe concernant l’activité économique.”

Ces indicateurs, publiés par le ministère des Finances chaque 1er avril, sont essentiels pour la conception du budget de l’année prochaine et permettent de donner un aperçu pour le reste de l’année en cours.

Pour 2020, le SHCP prévoit un taux de change moyen de 22 pesos pour un dollar; le prix du mix de pétrole brut mexicain à 24 dollars le baril et 3,5% d’inflation.

Les niveaux présentés dans le paquet économique 2020 étaient plus élevés: un prix du mix mexicain de 49 $ le baril; taux de change à 20 pesos pour un dollar et inflation de 3%.

Compte tenu de ces considérations, on estime que les besoins financiers du secteur public (RFSP) représenteront 4,4% du PIB; le solde public enregistrera un déficit de 3,3% du PIB; tandis que le solde primaire se situera à -0,4% du PIB cette année.

L’agence a réitéré l’importance de Pemex en tant qu’actif stratégique, elle évalue donc des mesures de soutien supplémentaires à celles déjà mises en œuvre pour cette année. Cependant, Pemex cherchera à faire des économies ainsi que des sources alternatives de revenus pour faire face aux effets sur ses finances de la baisse du prix du pétrole.

Pour 2021, le Trésor s’attend à une reprise des effets de la pandémie de COVID-19, c’est pourquoi il estime que la croissance économique s’améliorera par rapport à 2020 et se situera entre 1,5% et 3,5%, une fourchette basée sur l’amélioration de l’activité économique qui Il est attendu à partir des troisième et quatrième trimestres de cette année, une fois l’éventualité sanitaire terminée.

Les perspectives précédentes du Trésor pour 2021, présentées dans le paquet économique 2020, se situaient entre 1,8% et 2,8% pour le PIB.

En ce qui concerne les finances publiques, en 2021, le RFSP devrait baisser à 4,0% du PIB, un déficit public de 3,5% du PIB et un déficit primaire de 0,6% du PIB.

L’agence fédérale prévoyait pour 2021 un prix de 30 $ le baril de brut mexicain; taux de change à 21,4 pesos pour un dollar et inflation de 3,2%.

Les perspectives précédentes du Trésor pour 2021 étaient une inflation de 3,0%; taux de change à 20,1 pesos par dollar; et un prix moyen de 52 $ le baril de pétrole mexicain.

