Le plan en cinq points de Knight Frank pour renforcer le marché britannique du logement pour 2020

Seule une vente sur cinq s’est effondrée à la lumière des événements récents, le marché du logement britannique montrant sa résilience. Mais Knight Frank pense que plus peut encore être fait.

Selon le chef des ventes de Knight Frank à Londres, James Clarke, il y a encore une quantité surprenante d’activité sur le marché du logement du pays. Les acheteurs adoptent une «approche pragmatique», et bien que le volume des transactions souffrira initialement, cela pourrait ne pas se poursuivre tout au long de l’année.

C’est le résumé des dernières perspectives du marché résidentiel 2020 publiées par l’agent immobilier. Il prévoit également qu’une forte baisse d’activité en avril et mai devrait être suivie d’une remontée progressive en juin. Au cours du second semestre, Knight Frank prévoit une reprise des volumes de vente. Et en 2021, les transactions résidentielles devraient dépasser celles vues en 2019, indique le rapport.

Prédictions des prix des logements

Concernant les prix des logements, le rapport ajoute: «Une fois la crise actuelle passée et l’activité recommencera, nous devons nous attendre à ce que l’activité économique plus faible au premier semestre 2020, la dislocation du marché de l’emploi et l’affaiblissement du sentiment des consommateurs aient un impact sur les prix. Cependant, la durée relativement limitée de la crise signifie que les baisses seront limitées.

«Nous pensons que les prix des maisons au Royaume-Uni chuteront de 3% en 2020, les prix dans le centre de Londres restant inchangés après une baisse de 25% sur certains marchés depuis 2014.

«Nous nous attendons à ce que les prix remontent brusquement en 2021 – et ont prévu une croissance de 8% pour les meilleurs prix du centre de Londres pour l’année prochaine.»

La croissance du PIB en 2019 était d’environ 1,4%, selon Knight Frank. Il s’attend à ce que cela tombe à -4% pour 2020. Cependant, le rapport indique qu’il devrait ensuite remonter à 4,5% en 2021.

Les prévisions sont basées sur l’hypothèse que les restrictions actuelles seront progressivement levées jusqu’en juin.

Un stimulus urgent est nécessaire

Outre son rapport sur les perspectives réalistes mais optimistes, Knight Frank exhorte le gouvernement à faire plus. Dans un communiqué publié par l’agent immobilier, il a présenté un plan de relance en cinq points.

Congé de droit de timbre: D’autres organismes de l’industrie ont déjà vanté cette idée, notamment le Royal Institute for Chartered Surveyors (RICS). Knight Frank pense qu’un tel allégement fiscal encouragerait les gens à se déplacer sur le marché du logement.

Étendre l’aide à l’achat: Le programme a été populaire auprès des acheteurs et a stimulé la construction de maisons à travers le Royaume-Uni. Une prolongation pourrait augmenter le volume des transactions, selon la firme. Il existe déjà des rumeurs selon lesquelles une extension Help to Buy pourrait se matérialiser.

Passez en revue le processus de transfert: Il y a longtemps que des appels ont été lancés pour amener le processus de transfert au 21e siècle. Une dépendance excessive à la paperasserie peut s’avérer préjudiciable dans des moments comme ceux-ci, et l’amélioration de l’efficacité devrait être une priorité absolue.

Introduisez des réunions de planification virtuelles: Selon le rapport, le projet de loi sur les coronavirus permet effectivement aux conseils de tenir des réunions de planification virtuelles. Cela fera avancer les choses malgré le verrouillage. Cependant, il fait valoir qu’il devrait également y avoir d’autres améliorations, telles qu’un délai plus long pour la planification des autorisations.

Plus grande flexibilité autour des obligations de planification: Knight Frank soutient que le gouvernement devrait encourager l’offre de paiements échelonnés ou échelonnés dans ce domaine. Cela atténuerait les problèmes de trésorerie et permettrait au marché de continuer à évoluer.

Des prévisions mitigées

Alors que les prévisions de Knight Frank pour ce mois-ci sont mitigées, avec des pertes à court terme dans un contexte de reprise à long terme, le message de la firme est clair. Il souhaite que le gouvernement lui apporte davantage de mesures pour stimuler le marché du logement et encourager une reprise plus rapide.

La nature finie de la crise sanitaire signifie que nous pouvons nous attendre à un rebond dans un avenir pas trop lointain, selon le rapport. Mais la façon dont le gouvernement prévoit de stimuler le secteur dans l’intervalle sera importante.