Le PM exhorté à suspendre tous les projets de loi sur les tarifs des entreprises en période de crise des coronavirus

Les détaillants exhortent le Premier ministre Boris Johnson à introduire des mesures temporaires pour aider les détaillants à survivre à l’impact économique déjà grave de Covid-19.

// Le PM Boris Johnson a été invité à suspendre toutes les factures des tarifs professionnels en raison de la pandémie de coronavirus

// Certains des plus grands détaillants du Royaume-Uni ont signé une lettre décrivant deux phases d’actions critiques que le gouvernement devrait suivre

// Les signataires de la lettre sont Arcadia, Frasers Group, New Look, WHSmith, JD Sports, Superdry, Dixons Carphone, Ted Baker & H&M

Certains des plus grands détaillants du Royaume-Uni se sont réunis dans un rare moment d’unité pour exhorter Boris Johnson à suspendre toutes les factures de tarifs commerciaux pendant la pandémie de coronavirus.

Dans une lettre – envoyée par Moss Bros cet après-midi et signée par le Retailers Rates Action Group, et vue par Retail Gazette – le Premier ministre est invité à introduire un nouveau paquet de mesures temporaires pour aider les détaillants à survivre à l’impact économique de Covid-19 comme il passe à son stade le plus grave.

Le groupe d’action pour les tarifs des détaillants est composé de Moss Bros, de la société mère de Topshop, Arcadia Group, de House of Fraser et de Frasers Group, société mère de Sports Direct, ainsi que de New Look, Primark, WHSmith, JD Sports, Superdry, Card Factory, Dixons Carphone, Ted Baker , Holland & Barratt, Islande, Gap, Poundland, River Island, H&M Group, Edinburgh Woolen Mill Group et bien d’autres.

La New West End Company, qui représente 600 détaillants et entreprises dans le West End de Londres, a également soutenu la lettre.

Bien que le groupe d’action se soit félicité de l’annonce du budget de la semaine dernière d’un “examen fondamental” du système de tarifs des entreprises, il a souligné que les vacances d’un an sur les tarifs des entreprises pour les locaux commerciaux d’une valeur imposable inférieure à 51 000 £ n’étaient utiles qu’aux petits détaillants.

“Alors que nous essayons de faire face à l’impact du coronavirus, il était extrêmement décevant que, encore une fois, les plus gros contribuables du secteur de la vente au détail aient été ignorés dans le budget”, indique la lettre.

“Malgré vos actions positives, les propositions budgétaires sont insuffisantes pour soutenir l’ensemble du secteur de la vente au détail, à court terme pendant que nous nous frayons un chemin à travers la pandémie de coronavirus, et à long terme, car nous constatons des changements structurels importants dans notre secteur.”

Le Retailers Rates Action Group a également souligné comment la fréquentation et le chiffre d’affaires ont diminué jusqu’à 50% dans de nombreuses villes et centres commerciaux à la suite de la pandémie de Covid-19.

Elle a indiqué que dans le cadre du système actuel de taux d’activité, les valeurs imposables aux détaillants supposent toujours qu’ils se négocient sur le «marché beaucoup plus prospère» d’avril 2015.

“Il est tout à fait clair qu’il s’agit d’une méthode fiscale déraisonnable et punitive, en particulier lorsque la surinflation supplémentaire causée par la transition vers le bas est prise en compte, aggravée par la pandémie”, indique la lettre.

Les détaillants ont ensuite exhorté le gouvernement à prendre des mesures sous la forme de deux phases pour soutenir les détaillants maintenant, sinon ils risquent de s’effondrer.

La première phase consiste à suspendre immédiatement toutes les factures de tarifs professionnels – pas seulement pour les petits détaillants, comme annoncé dans le budget de la semaine dernière – jusqu’à ce que la négociation normale reprenne.

La lettre demande ensuite au gouvernement de charger toutes les autorités locales de considérer les locaux comme vides – au cas où le Royaume-Uni se retrouverait en lock-out à la suite de la pandémie – et en tant que tels, n’ont aucune responsabilité en matière de notation jusqu’à leur réouverture.

La deuxième phase concerne le moment où la pandémie est maîtrisée et les entreprises commencent à revenir à la normale, le gouvernement étant invité à continuer de soutenir le secteur du commerce de détail en supprimant la transition vers le bas, en passant à des réévaluations annuelles et en abaissant le taux uniforme des entreprises.

“Cela permettra à de nombreux détaillants de chercher à se développer et à améliorer leurs magasins, plutôt que d’être contraints de poursuivre leurs fermetures”, indique la lettre.

«Nonobstant la situation immédiate, les détaillants doivent voir leurs engagements tarifaires réduits d’urgence à un niveau plus juste, sinon plusieurs entreprises échoueront, comme ils l’ont fait avec une fréquence alarmante au cours des deux dernières années.

«Ce sera bien sûr au détriment de nos rues principales et de nos centres commerciaux.

«Le système actuel n’est pas adapté à l’usage prévu et est sans aucun doute l’une des principales raisons pour lesquelles le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni a considérablement diminué au cours des dernières années.»

La lettre a également souligné combien d’autres gouvernements d’Europe continentale, y compris les Français, les Allemands et les Néerlandais, ont déjà déclaré qu’ils prendraient toutes les mesures pour s’assurer qu’aucune entreprise ne tombe en panne à cause de la pandémie.

«Nous espérons que le gouvernement britannique fera de même», a déclaré le groupe d’action.

