Le PMcM exhorte le gouvernement à injecter le paiement de 14 000 millions par les administrations

La Plateforme multisectorielle contre la délinquance (PMcM) a exhorté le gouvernement à injecter les 14 000 millions d’euros en attente de paiement par les administrations publiques, car «cela n’aurait pas de coût ni de risque de non-paiement pour les coffres publics, mais cela aurait un effet très positif et immédiate pour le tissu économique ».

Concrètement, selon ses calculs, “seul le paiement par les administrations publiques des factures du mois en cours et des factures en attente des mois précédents supposerait une injection de liquidité dans l’économie de 14 milliards d’euros”.

Par une déclaration, la plateforme a applaudi les 100 000 millions d’euros annoncés par le gouvernement et a exigé que l’accès soit “rapide et agile”. Cependant, il estime que l’exécutif a perdu l’occasion d’injecter des fonds dans l’économie “sans frais ni risque”.

Le président du PMcM, Antoni Cañete, a souligné qu ‘«il y a déjà eu un exemple des avantages et de l’impact de mesures telles que le plan de paiement des fournisseurs que le PMcM a proposé et qui a été mis en œuvre, sauvant de nombreux emplois et les entreprises ».

Ainsi, il a expliqué que les 14 000 millions d’euros que la plateforme a calculés correspondent aux paiements courants des administrations publiques, plus ceux en retard, selon les informations publiées en 2019, “qui ne doivent pas être très différents de l’actuel” .

En outre, il garantit que cette injection de liquidités “n’aura pas de coût supplémentaire pour les caisses publiques et, contrairement aux garanties de l’Institut officiel du crédit (ICO), n’entraînera pas de risques de non-paiement, car elle implique uniquement de traiter les paiements en attente dans les limites légales. de paiement fixé pour les administrations.

Pour Cañete, “l’économie est une association de flux enchaînés que nous ne pouvons pas arrêter, il est donc essentiel d’injecter de la liquidité”. Il souligne également que toute coupure dans la chaîne de liquidité entraîne la fermeture et la disparition de la partie qui manque de fonds.

“Les entreprises et les indépendants perdent du sang, nous avons besoin d’urgence d’une transfusion qui ne peut pas attendre, sinon nous serons en retard dans de nombreux cas”, a-t-il averti, après avoir précisé que cette injection donnerait, en partie, ces 14 milliards d’euros. , qui ne présentent “aucun coût ni risque et auraient un effet très positif et nécessaire”.

En ce qui concerne l’arrêté royal des mesures économiques et sociales urgentes pour le coronavirus, la plate-forme a hautement apprécié les fonds de la ligne de crédit ICO et les ressources qu’elle fournit, bien qu’elle se soit déclarée préoccupée par le fait “qu’à ce stade, ils ne sont pas encore établis les mécanismes et les conditions d’octroi desdits crédits et qu’ils ne sont pas agiles ».

Concernant la suspension des marchés publics touchés par la crise des coronavirus, le PMcM a averti que des mesures de protection des entrepreneurs, en accordant des subventions pour les pertes subies par l’annulation temporaire de ces contrats, “Ils ne réfléchissent pas aux sous-traitants impliqués dans les mêmes contrats, qui ne pourront pas bénéficier des mêmes subventions, compte tenu du fait que ce sont principalement des PME et des indépendants”.

Le PMcM a également demandé que l’anticipation au Trésor Public de la TVA facturée et non perçue soit supprimée pour le prochain règlement de TVA.

Par conséquent, la plateforme a demandé le remboursement automatique de la TVA en attendant une compensation demandée par les PME et les indépendants dans le cadre du règlement de la TVA en janvier 2020.

