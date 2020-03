Le portefeuille Blockchain.com lance un service de prêt garanti par Bitcoin

Faits saillants:

Le service sera offert aux détenteurs de portefeuille dans le monde entier.

Les prêts seront activés une fois que les garanties pour offrir les prêts seront disponibles.

Blockchain.com, le fournisseur de portefeuille et d’échange de crypto-monnaie, permettra désormais à ses utilisateurs de portefeuille d’emprunter en utilisant leurs fonds disponibles en garantie.

La société a annoncé son service “Emprunter” le 10 mars, affirmant qu’elle offrira des prêts en crypto-monnaies ancrées ou en pièces stables soutenues par les États-Unis, des réserves de bitcoin que les clients possèdent dans le portefeuille Blockchain.com. De cette façon, les utilisateurs peuvent emprunter les crypto-monnaies ancrées contre leurs BTC. Bientôt, il y aura un support pour l’éther, le bitcoin cash et stellaire, comme ajouté.

Le service il sera proposé aux détenteurs de portefeuilles du monde entier et les prêts seront activés immédiatement après que les garanties de sauvegarde seront disponibles, selon ce que l’entreprise explique. Bien qu’il n’ait pas été spécifié quels stablecoins seraient intégrés dans les prêts, l’équipe Blockchain a ajouté l’année dernière à son portefeuille le jeton ancré au dollar, PAX.

Le nouveau produit émerge après que Blockchain.com a ouvert une plate-forme de prêts institutionnels en août 2019, un service qui est passé de 10 millions de dollars US au premier mois à 120 millions de dollars US en novembre de la même année, a expliqué la société. Peter Smith, cofondateur et actuel PDG de l’entreprise, a déclaré ce qui suit:

Les investisseurs institutionnels et particuliers poursuivent les mêmes objectifs financiers, accroissent la richesse et gèrent les risques, mais les outils à leur disposition sont très différents. Maintenant, avec notre ensemble de produits de commerce et de prêt, les utilisateurs au détail peuvent échanger comme les grands, sans vendre les crypto-monnaies qu’ils ont stockées ou laissées dans leur portefeuille.

Les prêts ils sont devenus un secteur à croissance rapide dans l’industrie de la crypto-monnaieet les concurrents de Blockchain.com, tels que Binance, ont déjà lancé des services similaires. Les sociétés de crypto-monnaie Babel et BitGo ont annoncé en mars qu’elles avaient des prêts en cours de l’ordre de 380 millions USD et 150 millions USD, respectivement.

Les investisseurs analysent également le potentiel de l’espace de prêt de crypto-monnaie, en tenant compte du fait que la société de prêt de bitcoins et d’éther, BlockFi, a levé plus de 48 millions USD en deux cycles de financement en 2019 et 2020.

Auparavant, Blockchain.com ne fournissait que son portefeuille (avec plus de 46 millions de téléchargements) et le flux de données de la blockchain. Mais en juillet 2019, il a lancé une plateforme d’échange de crypto-monnaie appelée The Pit.

Version traduite de l’article de Daniel Palmer publié dans CoinDesk.