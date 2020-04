Le portefeuille BlueWallet intègre l’intégration avec le site d’échange Hodl Hodl

Les développeurs du portefeuille Bitcoin et du Lightning Network (LN) BlueWallet ont annoncé le lancement d’une nouvelle version de leur application pour les appareils mobiles iOS et Android. Dans cette nouvelle version, l’intégration avec la plateforme d’échange P2P Hodl Hodl se démarque..

À travers son compte Twitter, BlueWallet a annoncé la sortie de la version 5.2.0 pour les appareils iOS et de la version 5.1.1 pour Android. Dans les deux versions, Les utilisateurs de BlueWallet pourront profiter de la version d’essai alpha de l’intégration avec Hodl Hodl, appelée Local Trader.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs du portefeuille pourront rechercher des offres sur Hodl Hodl. Ils auront également la possibilité de filtrer leurs recherches par pays, type d’offre, options de paiement et même par devise, a ajouté l’équipe derrière le portefeuille dans un autre tweet.

Dans un communiqué de presse, Hodl Hodl a pour sa part souligné que dans cette version alpha de l’intégration, les offres sont accessibles via le portefeuille, mais lors de la saisie de l’une d’entre elles l’utilisateur sera redirigé vers le site internet de la plateforme d’échange pour procéder à l’opération.

Il y a un tutoriel disponible sur CryptoNews sur le portefeuille BlueWallet. Photo de bluewallet.io

À l’avenir, la même source a souligné, l’intégration permettra la création de contrats d’échange directement depuis l’application mobile.

Cette intégration résulte d’une alliance entre les deux sociétés, annoncée lors de la Lightning Network Conference 2019, qui s’est tenue en Allemagne en octobre dernier. D’ici là, il est devenu connu que l’une des intentions derrière l’alliance était d’augmenter la liquidité sur les deux plateformes.

La nouvelle version de BlueWallet comprend également des améliorations pour le fonctionnement sur iOS, une refonte générale et cherche également à améliorer la connexion avec le client Electrum du réseau Bitcoin.

Parmi ses fonctionnalités, BlueWallet se démarque par sa recherche continue d’élargir son offre dans les fonctions du réseau de canaux de paiement Lightning Network, comme l’outil LndHub pour la configuration de canaux ou nœuds de paiement.

Quant au principal réseau Bitcoin, mi-2019, lors de la sortie de la version 4.2.0 inclus la possibilité de se connecter à un nœud Bitcoin complet.

De son côté, Hodl Hodl est une plateforme d’échange peer-to-peer où ses utilisateurs peuvent opérer sans répondre aux politiques KYC (Know Your Customer ou Know Your Customer).

Parmi les dernières actualités Hodl Hodl, nous pouvons souligner son inclusion dans la Fédération liquide, une organisation qui comprend des institutions financières, des maisons de courtage et des sociétés de développement autour de la chaîne latérale Liquid de Bitcoin, dont l’objectif est les paiements rapides et la confidentialité.