Le pouvoir de la publicité native pour les marques de voyages – Econsultancy

Alors que la recherche et la réservation de voyages se déplacent en ligne et que de plus en plus de consommateurs trouvent du contenu en ligne, la publicité native est un choix logique pour les marques de voyage.

Dans cet article, nous verrons pourquoi la publicité native est si puissante dans les voyages, et nous partagerons huit conseils qui aideront vos campagnes de voyage natives à voler.

Pourquoi natif? – Prendre en compte et respecter le parcours client

Lorsqu’un consommateur lit son éditeur préféré, il arrive à la fin d’un article en prévision de ce moment “quelle est la prochaine?”. C’est là que les annonces natives entrent en jeu – prêtes à engager un consommateur dans son parcours de découverte pour plus de contenu. En fait, les consommateurs de voyages souhaitent activement se voir proposer de nouveaux contenus. Un article de 2020 Top Trends par Booking.com dit même que «près de six personnes sur 10 (59%) […] disent qu’ils veulent que la technologie leur offre des options «génériques» et surprises qui leur présenteraient quelque chose de complètement nouveau au cours de l’année à venir. »

Contrairement à l’affichage ou aux fenêtres contextuelles, le natif cherche à engager les clients lorsqu’ils sont prêts au lieu de les perturber dans leur parcours numérique. En effet, selon nos recherches, 95% des consommateurs sont plus susceptibles d’avoir une attitude négative envers une marque qui interrompt ou perturbe leur activité en ligne. C’est exactement pourquoi la publicité native donne aux consommateurs le choix de s’engager ou non.

En outre, lorsque les consommateurs se trouvent sur un site d’éditeur premium, un “effet de halo” est créé simplement en étant sur un site de confiance qui a un impact sur les publicités de ces emplacements. Par exemple, si un consommateur naviguant sur CNN ou BBC voit une annonce, il est 44% plus susceptible de faire confiance à ces annonces qu’aux annonces sur les réseaux sociaux. Non seulement cela, mais ils sont 21% plus susceptibles de cliquer sur le contenu et 24% plus susceptibles d’acheter de la marque à l’avenir.

Contenu avant et centre, tout au long de l’entonnoir de vente

Avec la possibilité de promouvoir les médias gagnés comme une excellente critique d’hôtel, ou de montrer une image de ce paysage urbain parfait, la publicité native donne aux annonceurs la flexibilité de promouvoir leurs marques de voyage de la manière la plus efficace possible.

En outre, les consommateurs peuvent être atteints à différentes étapes de l’entonnoir de vente – dans la phase d’exploration où le public peut être inspiré par quelque chose comme les destinations balnéaires les mieux notées en Europe ou les 10 meilleurs produits pour les voyageurs d’affaires. Mais natif permet également aux marketeurs d’atteindre les consommateurs prêts à se convertir en les dirigeant vers une plateforme de réservation, une page produit ou l’App Store.

La flexibilité qu’offrent les formats natifs n’est pas seulement une victoire pour les consommateurs dans leur mode de consommation de contenu, mais une victoire pour les spécialistes du marketing qui peuvent ensuite guider les consommateurs tout au long des étapes clés du parcours client.

Huit conseils pour faire voler votre campagne de voyage native

Une fois que vous avez choisi la publicité native, suivez ces huit conseils pour tirer le meilleur parti de votre campagne.

1. Augmentez le CTR avec des titres neutres: Présentez votre sceau certifié, votre label d’excellence ou votre qualité de service pour obtenir une crédibilité instantanée.

2. Privilégiez les destinations ensoleillées aux destinations enneigées: Les destinations ensoleillées génèrent généralement des CTR plus élevés. Ceci est intéressant pour les annonceurs souhaitant promouvoir plusieurs destinations, telles que les compagnies aériennes ou les agences de voyages.

3. Attirez l’attention d’autres directions: Votre public ne lit pas seulement la section des voyages. Ils peuvent également être trouvés sur les pages automobile, rénovation, sports extrêmes, prêts et météo.

4. Accélérez en connaissant les pics de demande: Le contenu de voyage axé sur des thèmes tels que les vacances saisonnières et le budget est le plus demandé.

5. Rendez-vous au meilleur jour pour les conversions: Les mardis sont le meilleur jour pour les conversions sur votre contenu de voyage.

6. Voyagez avec votre mobile: La majorité du trafic en ligne est via mobile et les voyages ne font pas exception. Concentrez-vous sur la découverte de vos campagnes sur mobile, pas seulement sur ordinateur.

7. Recibler les anciens visiteurs: Ciblez ceux qui ont déjà visité votre site avec des offres et des moyens simples de réserver.

8. Utilisez social, conduisez natif: Sélectionnez vos ressources de création sociale et réutilisez-les sur la plate-forme Native Discovery d’Outbrain pour mettre à l’échelle des campagnes sur le Web ouvert et atteindre un milliard d’utilisateurs dans un environnement premium.