Le pouvoir de poser des questions stupides

Les bonnes solutions et idées commencent souvent par quelqu’un qui a le courage de poser une question «stupide».

Les personnes qui travaillent au sein de mon organisation, Scribe Media, sont appelées membres de la tribu. Et un jour, un nouveau membre de la tribu s’est tenu devant notre co-fondateur et a déposé deux sacs poubelles noirs sur le sol.

Notre co-fondateur a regardé le membre de la tribu, puis les sacs poubelles.

“Qu’est-ce que c’est que ça?”

«Ce sont les classeurs de l’atelier de l’auteur guidé», a déclaré le membre de la tribu. “Tu m’as demandé de les apporter.”

«Dans des sacs poubelles? Qu’est-ce que tu me fais?! ” Ces documents allaient être distribués aux participants à l’atelier. Les sacs à ordures n’étaient pas le look que nous recherchions.

Le nouveau membre de la tribu ne savait pas quoi dire.

Plus tard, je lui ai demandé: “Pourquoi n’avez-vous pas simplement demandé à quelqu’un de porter ces classeurs?”

J’ai baissé les yeux. “Je ne voulais pas poser une question stupide.”

Je lui ai expliqué qu’il n’y a pas de question stupide, mais qu’il y a des actions stupides. «La prochaine fois, posez la question stupide et laissez les sacs poubelle derrière moi», ai-je conseillé.

La valeur des questions «stupides»

Chaque question a de la valeur – même les soi-disant questions stupides. Dans une organisation aussi compliquée que Scribe, nous encourageons tout le monde à poser des questions tout le temps. C’est le meilleur moyen de s’assurer que tout le monde comprend ce que nous faisons.

J’ai eu beaucoup de gens qui ont repoussé cela, me demandant: “Et si quelqu’un pose la même question encore et encore?”

J’ai répondu: “C’est toujours une bonne question parce que j’apprends quelque chose dans le processus. Soit je ne m’explique pas assez bien, soit la personne ne se soucie pas d’apprendre la réponse. “Les deux sont des problèmes qui doivent être résolus.

Poser la question évidente

Ce n’est pas parce que quelque chose est facile pour vous qu’il est facile pour les autres. De nombreux dirigeants l’oublient, alors vous rejetez les questions comme stupides parce que vous connaissez déjà la réponse. Cela ne signifie pas que c’est stupide – cela signifie simplement que ce n’est pas évident pour les autres.

Nous avons tous été là: vous êtes dans une réunion, une conférence ou une conférence, et vous êtes complètement perdu. Vous avez une question, mais vous ne parlez pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de paraître stupide.

Ensuite, quelqu’un d’autre lève la main, pose la même question et vous respirez de soulagement parce que quelqu’un d’autre a pris la parole. Mais s’ils ne l’ont pas fait? Tout le monde resterait perdu.

Voici une règle que j’encourage tout le monde à Scribe à suivre:

Chaque fois que vous avez une question dans votre tête et que vous êtes nerveux de la poser de peur d’avoir l’air stupide, supposez qu’il y a trois à cinq autres personnes dans la pièce avec la même question. Posez simplement la question.

Apprendre des questions

La plupart des entreprises américaines ne sont pas créées pour encourager les gens à poser des questions. Vous êtes viré pour avoir posé trop de questions. Pas nous – nous sommes exactement le contraire. Vous pouvez être viré si vous ne posez pas suffisamment de questions.

Pourquoi? Parce que nous apprécions l’apprentissage, et vous ne pouvez rien apprendre si vous ne posez pas de questions. Et certains des meilleurs apprentissages viennent de poser des questions dites stupides. Nos membres de la tribu obtiennent des réponses qui leur permettent de mieux performer, et j’ai un aperçu des problèmes dans l’entreprise dont je ne savais même pas qu’ils existaient.

Un exemple simple pour illustrer:

Scribe est une société d’édition et, naturellement, notre bureau regorge de livres. Notre coordonnateur des opérations a demandé: “Où vont nos nouveaux livres?” et j’ai répondu: “Sur l’étagère de notre grande salle de conférence.”

Puis, deux semaines plus tard, le coordonnateur des opérations m’a de nouveau posé la même question.

Deux semaines plus tard, la même chose.

Maintenant, la première fois qu’elle a demandé, c’était une bonne question. Après la deuxième et la troisième fois, j’ai dû poser une question au coordinateur des opérations:

«D’accord, maintenant vous m’avez posé la même question trois fois. C’est bien, nous avons fait d’Asking Questions un principe d’entreprise pour une raison. Mais je ne m’explique peut-être pas clairement. Que se passe-t-il? “

“Il n’y a pas assez d’espace dans la grande salle de conférence pour tous les nouveaux livres que nous publions.”

Boom À partir d’une question apparemment stupide, nous avons découvert un problème dont nous ignorions même l’existence (et quelque chose au sujet du coordinateur des opérations). C’est la valeur de créer une culture où chacun peut poser n’importe quelle question.

