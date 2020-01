Le pouvoir des émotions WSI

La combinaison Humain + Machine évolue rapidement et de plus en plus d’entreprises – pour rester compétitives – utilisent des logiciels capables de “retravailler” les émotions, dont le champ d’application est vraiment vaste.

Pensez au nombre d’appareils auxquels nous sommes habitués, qui nécessitent une authentification par reconnaissance faciale (comme le smartphone) ou qui sont capables de mesurer différentes caractéristiques électriques de la peau liées à des états émotionnels (appareil portable). L’aspect le plus fascinant se trouve précisément dans le domaine des émotions. Selon un domaine d’étude spécifique appelé Informatique affective, les émotions sont intimement impliquées dans ce qui est considéré comme des «décisions rationnelles». Et donc le monde de l’intelligence artificielle et des neurosciences essaie de codifier les aspects émotionnels pour rendre les produits commerciaux plus attrayants.

À cet égard, je voulais confronter Andrea Lori, co-fondatrice de émotionnel, la première entreprise d’informatique affective capable de mesurer les réponses émotionnelles des consommateurs au contenu.

L’économie des émotions prend de l’ampleur et jouera un rôle déterminant dans l’avenir des entreprises. Les grands géants de la Tech sont de plus en plus orientés pour détecter les émotions en investissant dans des logiciels pour reconnaître les réactions des utilisateurs. Pouquoi?

De nombreuses études scientifiques et autant de cas pratiques montrent que les émotions guident plus de 90% des comportements. Cela se produit également lorsque nos décisions apparaissent à première vue étayées par une analyse minutieuse du rapport coût-bénéfice. Comprendre les émotions de votre cible vous permet de prédire son comportement.

Quels sont les principaux secteurs qui évaluent cette approche?

En études de marché pour comprendre le comportement d’achat, en FinTech pour améliorer les décisions d’investissement, en HR Tech pour optimiser les organisations et la qualité de la santé en Health Tech.

Emotiva a déjà eu l’occasion de soutenir l’un des plus grands géants de l’épargne gérée (voir BlackRock). Comment cette technologie peut-elle aider les gestionnaires / SIM / réseaux de conseil?

La technologie appliquée par Emotiva dans le domaine FinTech permet de reconnaître en temps réel les émotions réelles en termes de perception du risque des investisseurs, dépassant ainsi même le modèle proposé par les questionnaires MIFID, où les réponses des investisseurs sont nécessairement médiatisées par la rationalité, tandis que les Les processus décisionnels humains violent systématiquement certains principes de rationalité. En tant qu’investisseur, suis-je prêt à accepter un certain degré de risque en échange d’un certain rendement? Peut-être que ma composante rationnelle est incapable de l’évaluer, mais mes réactions émotionnelles décrivent exactement ce qui se passe dans mon esprit à ce moment-là. Le modèle Emotiva est donc le premier exemple tangible d’IA appliqué en Italie pour aligner les besoins des épargnants sur leurs choix d’investissement. Mais les opérateurs / SIM / réseaux de conseil italiens sont-ils vraiment prêts à innover? Défions …

Quand est né Emotiva? Quels sont les potentiels?

Emotiva est une startup innovante née fin 2017, après deux ans de gestation en R&D. Les émotions sont partout, donc le potentiel est énorme dans le secteur de l’informatique affective conçu comme une branche de l’IA qui traite des ordinateurs qui peuvent comprendre les émotions et – à l’avenir – les exprimer.

Comment “mesurez-vous les émotions”?

Emotiva analyse les émotions des gens en temps réel, en mesurant les micro expressions faciales avec une simple webcam. Grâce à des algorithmes de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique, ils sont obtenus aperçu des données émotionnelles utile pour comprendre le comportement humain et immédiatement disponible pour des applications très concrètes.

L’entreprise a récemment rejoint le projet ministériel pour soutenir la transformation technologique et numérique des PME italiennes. Quel genre de conseil offrez-vous?

En études de marché, par exemple, nous avons développé une méthodologie propriétaire: ECO – Optimisation de conversion émotionnelle qui se structure en trois phases: analyse, évaluation et optimisation des réponses émotionnelles de la cible, dans le but d’obtenir une prédiction du comportement d’achat. La méthodologie ECO comprend trois KPI basés sur des algorithmes propriétaires pour déterminer l’impact émotionnel global, la viralité et la probabilité de clic d’une vidéo sur les réseaux sociaux.

Prochaines étapes?

Nous sommes très motivés d’avoir été admis au programme d’accélération sélective de LUISS EnLabs, l’accélérateur d’affaires du groupe LVenture, dans lequel nous avons trouvé une équipe d’excellence qui nous guide concrètement dans la réalisation d’objectifs commerciaux ambitieux. LVenture Group est l’un des principaux opérateurs de capital-risque à un stade précoce et nous sommes convaincus que, grâce à leur soutien, nous serons en mesure de donner une accélération brûlante à la croissance d’Emotiva pour nous positionner comme la première startup italienne dans le secteur de l’informatique affective.