Le pouvoir féminin du Bitcoin

Pour célébrer cette journée et ce mois de femmes, nous avons décidé de faire un article qui expose l’influence du pouvoir féminin dans Bitcoin. Faire une présentation historique de la relation entre les parties, en terminant avec la situation actuelle du marché.

L’histoire se répète

On pourrait penser qu’au XXIe siècle, l’humanité a appris des erreurs et des problèmes de l’histoire, mais a toujours l’occasion de prouver le contraire. Nous faisons cette référence car en analysant l’histoire du Bitcoin, nous pouvons voir que les femmes étaient opprimées.

Une étude du Word Economic Forum 2018 a expliqué pourquoi le féminin avait si peu d’influence sur le marché de la cryptographie. Le rapport général présente deux piliers fondamentaux pour expliquer la situation.

En premier lieu, un parti pris hérité de l’industrie numérique et de l’industrie financière, affirmant qu’à l’époque une femme qui connaissait la technologie ou la finance était mal vue. De cette façon, les incitations des femmes à travers le monde ont été réprimées ou refusées pour manifester de l’intérêt pour Bitcoin.

Le deuxième pilier est associé au premier, indiquant qu’il y avait un problème d’accès considérable à l’information. Selon le rapport, les centres d’information ont eu tendance à refuser l’accès aux femmes, car elles “ne connaissent pas le sujet”. Cela a creusé le fossé de l’information, compliquant la situation.

Puissance féminine ascendante

Cependant, cette situation n’a pas arrêté les femmes du monde entier, avec leur détermination, elles ont réussi à changer la tendance du monde. La façon dont ils ont réussi à briser le cycle en cours était simple mais compliquée.

Nous entendons par là que les femmes pour combler le fossé ont forcé leur entrée dans les cercles d’information où Bitcoin était le sujet de discussion.

Ignorant les commentaires désobligeants, les mauvais traitements ou les injustices, ils sont entrés dans le monde des crypto-monnaies. En particulier, les sites qui ont contribué à ce changement étaient les congrès destinés à tous les publics, qui, uniquement avec l’achat d’un billet, devraient vous traiter comme un égal.

En outre, une influence importante a été la montée des mouvements féministes à travers le monde, qui ont cherché à éduquer toutes les femmes, des filles à l’école, à la grand-mère dans le coin.

La façon de constater que la force a payé est avec le rapport du peuple en niveaux de gris. Parmi les conclusions importantes à mettre en évidence, on constate que parmi les titulaires étudiés, au moins 43% étaient des femmes. Cela implique que ce qui était autrefois une minorité opprimée cherche maintenant à représenter 50% du marché.

Des obstacles subsistent

Bien qu’il semble y avoir une voie positive vers l’égalité des sexes pour Bitcoin, il convient de noter que la bataille n’est pas encore terminée. Soulignant que la discrimination persiste au sein de la même communauté cryptographique, avec des personnes ayant une position fermée selon laquelle “les hommes sont supérieurs et les femmes doivent rester dans la cuisine”. Soulignant que cette opinion est détenue par des personnes des deux sexes.

Situation actuelle

En ce qui concerne le présent, c’est une fierté de pouvoir dire qu’il existe divers projets et personnes qui luttent pour l’égalité des sexes sur le marché de la cryptographie. Des entreprises comme Binance, aux campagnes éducatives à travers le monde, aux congrès auxquels nous participons. Si vous souhaitez connaître chacun d’entre eux, nous vous invitons à lire nos articles respectifs à ce sujet.

Merci aux femmes

Enfin, nous terminons en remerciant les femmes qui n’abandonnent pas et cherchent à se frayer un chemin dans le monde de la crypto comme toute autre personne. Remerciez et félicitez tout particulièrement les rédacteurs de notre équipe, @auridiazct @andreinaiglesiasct et @samanthajct pour leur travail et aller de l’avant.

De plus, félicitez chacun de nos lecteurs d’avoir marqué un changement dans le monde sans le savoir, d’être leur recherche d’informations et de se battre pour ce qu’ils aiment, étant notre cher Bitcoin.

