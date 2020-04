Le premier bloc de la mine de Cardano en version bêta de la blockchain Shelley

Faits saillants:

La plate-forme de contrats intelligents a effectué des tests sur ce qui sera son nouveau réseau principal.

Charles Hoskinson, PDG de l’IOHK, a déclaré que l’évaluation était réservée aux “amis et à la famille”.

Le projet Cardano a annoncé ce lundi 27 avril qu’il avait créé le premier bloc dans une version beta de la blockchain Shelley, un nouveau réseau principal qui est en période d’essai, selon sa feuille de route.

L’exploitation du bloc a eu lieu samedi soir dernier dans un cadre privé, et servira de lien pour ce qui sera votre transition de la phase de développement actuelle appelée Byron. La plateforme des contrats intelligents est allée plus loin avant d’entrer dans une phase hybride qui aboutira à l’activation du cœur de réseau.

Charles Hoskinson, créateur de Cardano et PDG d’Input Output Hong Kong (IOHK), l’entreprise à l’origine de son développement, a rapporté sur Twitter: “Pendant ce temps, au pays de Cardano, un magicien arrive juste au moment où il le devrait!”

Interrogé par un développeur, qui a demandé si la participation à l’extraction de blocs correspondait aux nouveaux nœuds hybrides, Hoskinson a répondu que ce n’était pas encore une infrastructure ouverte et publique, mais «l’infrastructure des amis et de la famille» était utilisée, qui s’active lentement. Il a finalement déclaré: “Nous nous rapprochons beaucoup plus de la phase hybride”.

Avec son message, le PDG a précisé qu’il ne s’agit pas d’un bloc de genèse de son nouveau réseau principal déjà activé, mais que le bloc fait partie d’une phase de test interne. Une fois cette étape terminée, le projet entrera dans la phase hybride dont parle Hoskinson; et qu’il servira aux utilisateurs pour commencer la période de transition de Byron à Shelley, aboutissant à une fourchette dure du protocole.

Cardano marche vers Shelley

Dans une récente interview avec CriptoNoticias, Antonio Sánchez Cabrera, ambassadeur de Cardano en Espagne, a expliqué que la dernière bifurcation du réseau, survenue le 20 février, la blockchain a changé son algorithme de consensus en Ouroboros BFT comme nouveau mécanisme de test. Participation, ou Proof of Stake (PoS) en anglais, pour créer et valider des blocs.

À cette occasion, Sánchez Cabrera a indiqué que ce qui s’était passé était une mise à jour pour faire place à Shelley qui, depuis l’année dernière, devait commencer en avril 2020, bien qu’en phase d’évaluation.

Les membres de la communauté Cardano et ses développeurs viseraient à décentraliser davantage le réseau, en utilisant la preuve de participation (PoS). Sa feuille de route met en évidence la candidature de Shelley: «À la fin de l’ère Shelley, nous nous attendons à ce que Cardano soit 50 à 100 fois plus décentralisé que les autres grands réseaux de blockchain, avec le système d’incitation conçu pour équilibrer environ 1 000 groupes. des titulaires (de l’ADA) ».

En mars de l’année dernière, Cardano (ADA) a présenté un augmentation de son prix de marché après la mise à jour de son protocole vers Cardano 1.5, qui représentait à l’époque le dernier lancement majeur du réseau Byron.

L’annonce de Hoskinson a eu une réaction positive sur le marché des crypto-monnaies. ADA a affiché un rebond de 3,51% au cours des dernières 24 heures et son prix actuel est de 0,0469 dollar américain par unité, selon l’indice Messari.