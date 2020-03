Le premier bus alimenté par batterie au Mexique fonctionne déjà

Le premier bus de voyageurs 100% alimenté par batterie circule déjà dans les rues de notre pays, c’est le nouveau Balam Electromobility qui a commencé à circuler sur la route 180 A de Rancho Alegre au centre de la ville de Guadalajara.

Ce bus de transport en commun 100% électrique offre une autonomie par charge de batterie de 210 km et est adapté au transport d’un peu plus de 40 passagers et offre des économies de près de 70% par rapport au gaz naturel et jusqu’à 90% par rapport au diesel et ils ont également un faible coût de maintenance compris entre quatre et cinq mille pesos par rapport aux bus traditionnels.

Le coût de cette unité est de 4,5 millions de pesos, tandis que les camions normaux varient de 1,9 à 3,5 millions de pesos.

