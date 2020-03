Le premier quartier d’affaires zéro carbone arrive aux Ancoats de Manchester

Le conseil municipal de Manchester prévoit de transformer un parc commercial désaffecté à Ancoats en un développement durable à usage mixte pour aider la ville à atteindre ses ambitions zéro carbone.

L’ancien Central Retail Park, qui abritait auparavant Argos, JD Sports, Toys «R» Us et Mothercare, devrait être réaménagé en un espace d’affaires vert dans le quartier d’Ancoats, dans le centre-ville de Manchester. Pour un quartier déjà «en plein essor», cela devrait donner un coup de fouet majeur au quartier. Et pour les investisseurs immobiliers, ce pourrait être celui à surveiller.

Un développement durable

En 2017, le conseil municipal de Manchester a acheté le terrain désaffecté pour 37 millions de livres sterling. Le conseil prévoit de transformer la zone en un développement durable à usage mixte dirigé par le commerce. L’espoir est que cela aidera la ville à réaliser ses éco-ambitions d’ici 2038.

Ce réaménagement apporterait le premier quartier d’affaires zéro carbone de Manchester. Il créera une passerelle entre Ancoats et d’autres régions voisines, notamment le quartier Nord, New Islington et Piccadilly.

Une place publique devrait également être incluse au cœur du projet, offrant davantage d’espace public extérieur dans le centre-ville de Manchester. La place améliorerait également le Cotton Field Park, qui est situé au nord du site. Cela étendra l’espace vert à la disposition du public.

Logements et bureaux

Le conseil municipal de Manchester veut diviser l’ancien site de Central Retail Park en 10 parcelles. Tous sauf trois pourraient être utilisés pour des espaces commerciaux. Deux autres parcelles sont prévues pour le logement, y compris un gratte-ciel de 30 étages au coin de la rue Old Mill.

Le reste du site abriterait environ 1 mètre carré de bureaux avec une capacité potentielle de 10 000 emplois. Cela aiderait à répondre à la demande croissante de grandes surfaces commerciales spécialement conçues dans ce quartier de Manchester.

Régénération à Ancoats

Ces propositions font partie de plans de réaménagement plus larges pour Ancoats, qui connaît déjà une régénération majeure. Le quartier du centre-ville abrite un certain nombre d’entreprises créatives et médiatiques, de restaurants, de bars et de torréfacteurs. Et le quartier est particulièrement populaire parmi les étudiants de troisième cycle et les jeunes professionnels.

Cllr Suzanne Richards, membre exécutif du conseil municipal de Manchester pour le logement et la régénération, a déclaré: «La régénération d’Ancoats a connu un énorme succès au cours des deux dernières décennies.

«Cette prochaine phase de régénération nous donne l’opportunité de proposer des logements abordables dans le centre-ville, ainsi que des espaces publics de haute qualité et des espaces verts pour créer des quartiers où les gens veulent vivre.»

Si ce quartier d’affaires zéro carbone réussit, la demande de logements résidentiels pourrait encore augmenter à Ancoats. En conséquence, la zone est susceptible d’attirer un nombre croissant de résidents. Pour les investisseurs, c’est l’un des meilleurs quartiers de Manchester à examiner en ce moment.

