Le premier tour d’enchères de MKR a levé 2 millions de dollars en DAI

La première série d’enchères MKR annoncée a culminé le vendredi 20 mars avec la collecte de 2 millions de dollars en DAI et de 7 435 MKR achetés à un prix moyen de 269 DAI chacun. Au total, 40 offres clôturées réussies émanant de 25 soumissionnaires uniques ont été soumises pour négociation. Avec ce montant, le déficit initial non garanti de la plateforme de 5,3 millions de dollars en DAI a été réduit à 3,3 millions.

Lors de l’enchère, le prix minimum pour chaque MKR était de 265 DAI, tandis que le prix maximum était de 289,60. Le jeton a été vendu en paquets entre 173 MKR et 189 MKR dans les 40 offres. La communauté Maker a également annoncé que cette La deuxième série d’enchères aurait lieu le dimanche 22 mars, au cours de laquelle 2,9 millions de dollars en DAI pourraient être levés. avec une commercialisation de 14 500 MKR.

Les enchères MKR sont organisées pour minimiser la dette détenue par la plate-forme de financement décentralisée MakerDAO, depuis la semaine dernière, en raison de l’effondrement des prix de l’éther. La forte baisse a généré une erreur dans les oracles qui n’a pas mis à jour le prix Maker assez rapidement. La situation a modifié le système d’enchères pour les ETH collatéraux qui ont été liquidés avec des offres de zéro dollar. Au total, plus de 4 millions de dollars ont été dépensés pour des éthers qu’ils tentent maintenant de récupérer.

“Une enchère de dette est le processus par lequel le protocole Maker vend aux enchères des jetons MKR nouvellement émis par DAI pour couvrir la dette qui s’est accumulée dans le système, parfois appelée sin DAI sans sauvegarde.” Le DAI utilisé pour acheter le MKR sera brûlé par le protocole Maker, ce qui réduira l’offre de DAI », a rapporté MakerDAO sur son site Web à propos du processus.

La communauté a précédemment signalé que la vente aux enchères serait menée selon la méthode de la «vente aux enchères inversée», dans laquelle les soumissionnaires offriraient 50 000 DAI pour 250 lots MKR avec une baisse d’au moins 3% pour les nouvelles offres. Autrement dit, l’offre initiale d’un utilisateur serait de 200 DAI / MKR et la suivante, d’un autre soumissionnaire, les mêmes 50 000 DAI pour un maximum de 242,5 MKR. Cependant, lors de l’enchère pour de plus petites quantités de MKR, son prix est passé entre 265 et 289,60 DAI.

Maker Foundation

Les médias numériques ont rapporté le 20 mars que la Fondation Maker avait apparemment remporté 33 des 33 enchères qui avaient eu lieu jusqu’à présent. Les médias de Block ont ​​rapporté que, selon une analyse de ses chercheurs, la Fondation recevait tous les MKR vendus aux enchères via trois adresses.

En réponse à cette déclaration, la Fondation a indiqué que son travail se limitait à “offrir une assistance technique” à certains soumissionnaires pour rendre leur participation plus efficace. “Veuillez noter, cependant, que cette assistance ne fournit en aucun cas des informations ou tout autre avantage aux soumissionnaires, y compris les capitaux”, a-t-il ajouté dans un e-mail.

En raison de la forte baisse du marché des crypto-monnaies, au cours de la semaine dernière, la demande de DAI, une crypto-monnaie ancrée ou une pièce stable du protocole MakerDAO qui maintient un ratio de 1: 1 avec le dollar américain, a augmenté. L’échec susmentionné a entraîné la perte de cette relation.

Ceux qui optent pour DAI sur MakerDAO prennent des positions de dette garanties en échange d’éthers. Ces ETH sont déposés dans un contrat intelligent du réseau Ethereum. Son ratio de collatéralisation couvre également BAT et USDC, qui doit être de 150% ou plus, ce qui signifie que le prix et le montant du DAI sont fixés en fonction du montant d’ETH déposé par l’utilisateur.

Au moment de la publication de cet article, le prix du MKR sur le marché de la crypto était de 266 $, avec une variation négative de 4% en comparant son prix aujourd’hui à celui de ce vendredi 20 mars, selon les chiffres de LiveCoinWatch.