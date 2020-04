Le président brésilien interdit à l’armée de suivre les armes avec la blockchain

Le président brésilien Jair Bolsonaro interdit la création d’un système de suivi de la chaîne de blocs qui donnerait à l’armée brésilienne plus de contrôle sur les produits contrôlés par l’armée (PCE), tels que les armes, les explosifs et les composés chimiques. L’annonce a été faite par Twitter, ce vendredi après-midi 17 avril.

La raison, selon le président, était due aux ordonnances n ° 46, 60 et 61, publiées en mars de cette année, qui n’étaient pas conformes à ses directives définies dans les décrets. Pour cette raison, il révoque lesdites ordonnances et les manifeste sur le réseau social Twitter, s’adressant dans une publication “tireurs d’élite et collectionneurs”.

L’ordonnance n ° 46 publiée le 20 mars avait donné le feu vert au Commandement logistique de l’armée brésilienne (Colog), un organe du ministère de la Défense, pour créer le Système national de suivi des produits contrôlés (Sisnar).

Le réseau serait intégré à la technologie blockchain qui fait l’objet de discussions au Brésil depuis deux ans.. L’objectif, selon l’armée de l’époque, était de créer un système de suivi des produits, de leur origine à leur destination, pour ensuite pouvoir lutter contre les délits.

«Mettre en place le Système national de surveillance des produits contrôlés de l’armée (SisNaR) qui vise à surveiller et à suivre les produits contrôlés de l’armée (PCE) sur l’ensemble du territoire national», a expliqué Bolsanaro dans l’annonce.

En revanche, le député fédéral Eduardo Bolsonaro (PSL / SP), le fils du président, a soutenu et loué la décision de son père; disant que “d’autres mesures viendront également.”

Blockchain dans l’armée

Comme déterminé par le Colog, les fabricants et importateurs d’armes, d’explosifs, de composés chimiques, de munitions, entre autres, décrits dans les ordonnances n ° 60 et 61 (publiées le 15 mars), devraient s’adapter au nouveau système.

Ainsi, une fois les enregistrements publiés, le suivi serait de la responsabilité du module blockchain. Dont le système serait chargé d’enregistrer tous les mouvements de la chaîne de production, et tous les mouvements effectués entre eux.

Avec cette décision, le président Bolsonaro jette un seau d’eau froide à la direction de la surveillance des produits contrôlés (DFPC), qui est soumis au Colog, et qui contrôlerait le nouveau système. Étant le DFPC, l’organisme chargé de guider et de coordonner le soutien logistique pour la préparation et l’utilisation de la Force terrestre dans l’approvisionnement, la maintenance et le transport.

Inspection d’explosifs

L’année dernière, les forces armées ont mené une action de surveillance sur les explosifs et les articles connexes dans diverses entreprises de São Paulo, qui comprenait 850 militaires. Selon l’organe, l’opération visait à protéger la société, à préserver l’ordre public et le patrimoine, ainsi qu’à identifier les actes illégaux.

Pour cette raison, les actions suivantes ont été effectuées: vérifications des documents, des conditions de sécurité, contrôle de la production, des stocks, du stockage, voire de leur commercialisation et de leur transport. Dans lequel, selon l’armée, plus de 80% des entreprises inspectées étaient à jour et six d’entre elles ont été condamnées à une amende.

Version traduite de l’article de Wagner Riggs, publiée sur Portaldobitcoin.