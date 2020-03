Le prix du bitcoin a progressé de plus de 20% la semaine dernière

En analysant les mouvements du prix du bitcoin (BTC) du 18 mars à la date actuelle, il est observé que la crypto-monnaie a augmenté d’environ 24% au cours des sept derniers jours.

L’évaluation de la dynamique du prix du bitcoin au cours de la dernière semaine nécessite de prendre en compte certains événements importants de l’économie mondiale, notamment le fait que la Réserve fédérale américaine. USA ont annoncé que vous n’aurez aucune limite lors de l’achat d’actifs minimiser l’impact économique généré par la pandémie de coronavirus.

Avant cela, le prix de la crypto-monnaie se découplait déjà du comportement de la bourse. Après l’annonce, l’or et le bitcoin ont tous deux augmenté, tandis que les indices boursiers traditionnels mondiaux, tels que le Standard & Poor’s 500 (S&P 500 aux États-Unis) et l’Euro Stoxx 50 (Europe), ont atteint des niveaux record.

La firme Coin Metrics rappelle, dans son rapport publié le 23 mars, la baisse du prix du bitcoin du 12 mars, qui a provoqué la liquidation de grandes quantités de contrats à terme. Il ajoute que la baisse a provoqué la fuite de plusieurs acteurs du marché, ce qui a désormais réduit la liquidité du trading au comptant (opérations au comptant). Dans le même temps, il souligne que les commerçants expérimentés ont parié qu’une forte volatilité leur permet de prendre des positions favorables.

Dans ce contexte, le 18 mars, le prix du bitcoin est resté au seuil de 5 000 USD, selon les données de CoinmarketCap. À cette date, le volume quotidien était de l’ordre de 36 000 millions de dollars. À la fin de la journée, le bitcoin s’échangeait à 5 288 $.

Graphique BTC / USDT (Binance) en périodes de 1 heure. Source: TradingView

Le 19 mars, une nouvelle dynamique haussière a commencé, faisant passer le prix de 5 300 USD à 6 400 USD, soit une augmentation de plus de 17%. Ce jour-là, le prix de la crypto-monnaie semblait trouver une résistance de l’ordre de 6300 $.

Bitcoin récupère lentement

Les premières heures du 20 mars ont montré que l’élan haussier apporté par le bitcoin continuerait de progresser. De 12 h, heure du Venezuela, le prix est passé de 6160 $ ​​à 6820 $ à 6 h. À partir de ce moment, la valeur entre dans une baisse corrective qui l’a amené à tester des supports de l’ordre de 5 900 USD.

Comme on peut le voir dans le graphique précédent de bitcoinLes 21 et 22 mars ont été des jours de calme relatif sur le marché. Le prix est resté oscillant entre 6 200 USD et 5 800 USD. Alors que le volume quotidien de bitcoin a atteint un maximum de 56 000 millions de dollars.

En atteignant le 23 mars, le bitcoin reprend une nouvelle dynamique haussière. En moins d’une heure, le prix de la crypto-monnaie est passé de 5 800 USD à 6 300 USD. Cette nouvelle poussée était alignée avec l’annonce par la Fed de l’achat de tous types d’actifs. L’avancée s’est poursuivie pendant plusieurs heures, portant la crypto-monnaie à 6 600 $ en fin de journée.

Au cours du 24 mars et jusqu’au 25 mars, la CTB teste une nouvelle résistance de l’ordre de 6 800 $. Le marché teste les supports au seuil de 6 500 $. Au moment de la rédaction de cette note, le prix de la crypto-monnaie était d’environ 6 625 USD.