Le prix du Bitcoin augmente de moins de 50 jours après la réduction de moitié

Le prix du Bitcoin a changé rapidement depuis sa chute le 12 mars. Au moment de la rédaction du présent rapport, Bitcoin se situe à environ 6 684 $, une augmentation significative. Comment la réduction de moitié de la crypto-monnaie affectera-t-elle ce scénario?

Nous devons nous rappeler que la réduction de moitié du Bitcoin approche à grands pas, comme prévu en mai. Autrement dit, nous sommes à moins de 50 jours. Cela depuis la fin de l’année dernière, et même avant, a été dans l’esprit de nombreux investisseurs. Cependant, beaucoup se demandent ce qui peut arriver au prix du Bitcoin maintenant que nous sommes dans un contexte de Coronavirus.

Depuis la chute du Bitcoin, beaucoup ont vu une “opportunité d’achat”, en particulier dans la crise du marché des coronavirus. Les volumes de transactions ont augmenté sur des sites comme Crypto.com. Selon son PDG, Kris Marszalek, les volumes de transactions sur Crypto.com ont plus que doublé entre décembre et février.

Le prix du Bitcoin dans les moments de Coronavirus

Selon Marszalek, la croissance pourrait être une réponse aux mesures radicales que les banques centrales prennent pour stabiliser les marchés financiers.

De même, il pense que le Bitcoin peut être utilisé comme une réserve de valeur. Et que, de plus, il peut être utilisé comme une couverture possible contre les effets secondaires des politiques budgétaires appliquées jusqu’à présent.

De même, Brian Norton, COO de MyEtherWallet, a déclaré qu’il y a maintenant plus de personnes qui achètent Ether sur leur plate-forme que jamais. Ceux qui espèrent les effets haussiers possibles de la réduction de moitié de Bitcoin sont ceux qui profitent de cet automne pour accumuler des crypto-monnaies.

La reprise du prix du Bitcoin pourrait être liée à cette augmentation de la demande et de la volatilité. Ce dernier est un facteur que beaucoup associent à plus de possibilités de profit sur le marché des crypto-monnaies.

Il est à noter que, dans ce contexte dans lequel nous nous trouvons, le coût de l’exploitation minière semble augmenter. Par conséquent, de nombreux mineurs indépendants abandonnent la tâche.

