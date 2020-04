Aux premières heures d’aujourd’hui, le prix du Bitcoin a touché 9 500 $ US sur les principales bourses. La CTB pourra-t-elle maintenir cette tendance à court terme? Vous trouverez la réponse dans mon analyse quotidienne.

Dans le graphique des dernières heures, vous pouvez voir comment le prix du Bitcoin augmente en attendant la réduction de moitié

Nous avons publié hier, selon le petit panneau noir ci-dessous, à 14h46 heure espagnole. Bien que l’analyse ait été écrite environ 30 minutes avant … Dire que ce serait haussier et nous lui avons donné une probabilité d’achat de + 70% et cela a commencé à se réaliser rapidement; comme on peut le voir sur le graphique à 1 jour.

Vous pouvez également voir le déclin annoncé près de la fermeture de Wall Street.

Bien qu’il soit vrai que nous ne lui avons pas donné une augmentation plus élevée de 8 300 $, il a grimpé, pendant le reste de la journée jusqu’à l’aube espagnole, à près de 9 500 $. Montée bestiale. Et nous ne sommes pas à la hauteur des longueurs de Bitcoin.

Le prix du Bitcoin augmente fortement en attendant la réduction de moitié, ce qui est et était évident.

Et l’ordre inversé du «est et était» n’est pas accidentel, car à l’heure où nous écrivons cet article, il est 13 h 35. En espagnol, nous avons une inclinaison baissière qui a commencé à partir du maximum de la journée, déjà dit, a atteint environ 8 heures espagnol. Et, oui, le prix du Bitcoin cède … Avec un léger rebond pendant moins d’une heure.

Voyons, ensuite, notre analyse de ce qui nous attend avant la demie qui est à venir dans quelques jours …

Analyse des prix du Bitcoin à court terme (1 à 2 jours)

Analyse des prix BTC à court terme

Eh bien, c’est ce que nous avons. Et très graphiquement parlant seul. La formation d’un coude, qui est la descente entamée – commentée avant – à partir de 08h00 heure espagnole, Et le sixième jour … ROSE, nous l’avons dit hier, mais aujourd’hui (septième) il semble que ça va prendre une pause, au moins, sur cette grande montée la route de Halving et nous laisse encore un doute: si cette route sera reprise. LA TENDANCE DU BITCOIN MÊME SI ELLE EST EN TAUREAU, MAIS TOURNANTE.

Notre indicateur CryptoTrend en INTRADÍA:

Soutient la possibilité haussière, très légèrement, pour les prochaines heures: + 52% | -48% … Les ventes ne sont pas exclues vers la fermeture de Wall Street ou même plus tôt.

Analyse du prix du BTC à moyen terme

Analyse du prix du BTC à moyen terme

La tendance est également haussière à moyen terme. Neuvième jour Ligne brune au-dessus, selon le cas, et une ouverture plus grande qu’hier. C’est ce qui nous fait réfléchir, ce qui a été dit plus haut, que la baisse d’aujourd’hui soit une correction ou une pause … Revenons à la montée, sachant quand. Matin?

Analyse des prix BTC à long terme

Analyse des prix BTC à long terme

La tendance à la baisse s’est maintenue depuis le mois dernier pour le long terme (les deux lignes sont ouvertes, avec la ligne brune en dessous). Mais il se rétrécit encore plus, car il devrait correspondre comme lu dans la section précédente du moyen terme.

Et nous continuons à nous demander … Le scénario Bitcoin, y compris à long terme, deviendra-t-il totalement haussier? Mais aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la question, l’ironie en vaut la peine: seulement jusqu’à la moitié de la durée? Parce qu’il peut également être rouvert. Nous serons très en attente.

Traverser la ligne brune au-dessus … La tendance deviendrait ÉLEVÉE, et l’objectif pourrait être estimé vers les 10 000 (minimum) de BTCUSD.

Conclusion et stratégie commerciale possible

Nous maintenons la tendance haussière d’aujourd’hui, mais bégayons… très douteux. Attention: le moyen terme est toujours haussier, excellent signal. Consolide, et donne la probabilité, tant qu’il ne montre pas le contraire, de nouvelles hausses vers la moitié, au moins. Tant pour l’Intraday que pour le moyen et long terme: des shorts ouverts à chaque hausse, s’il y a eu de la volatilité, et ne pas se précipiter beaucoup de profits … Tant qu’il y en a si cela est autorisé par notre Broker’s Spread. Tant que la tendance à long terme continue d’être baissière (divergence) … Elle nous assure la volatilité et diminue.

Scénario général / synchronisation du marché (à long terme)

Nous restons prudents pour les investissements à long terme basés sur HOLD (achat et attente). En raison de la situation délicate de la pandémie mondiale … Il y a déjà des pays qui commencent à retourner en détention, comme le Japon et l’Allemagne, et cela pourrait faire des ravages dans les prochains jours.

Et, en plus, que la sortie d’Espagne vers la rue coïncide avec un probable confinement, comme les pays mentionnés, avec le jour de la moitié … Ce serait trop fortuit. Attention maximale! Parce qu’ici tout peut arriver … Et, bien sûr, revenir au scénario précédent: LES CHUTES … “Achetez sur la rumeur, vendez aux actualités”, après la division de moitié: PENDANT QUE NOUS RETOURNONS DANS UNE SECONDE ONDE DE CORONAVIRUS?

L’auteur se réserve le droit de révéler le matériel graphique et indicateur qu’il utilise. Avertissez simplement que les moyennes mobiles sont utilisées: bien qu’il ne puisse pas être basé sur l’instrument Bitcoin, bien qu’il serve à prédire sa tendance.

