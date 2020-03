Le prix du Bitcoin chute à 4600 $ avec une perte de 14% au cours des dernières 24 heures

Les marchés continuent de ressentir la situation générée par la pandémie du nouveau coronavirus ou COVID-19. Dans le cas du bitcoin, la principale crypto-monnaie a perdu plus de 14% au cours des dernières 24 heures et après un léger rebond, elle se situe actuellement aux alentours de 4850 $.

Dans les données de CoinMarketCap, nous pouvons voir qu’au début de la période décrite ci-dessus, le prix du BTC était supérieur à 5 300 $ et était tombé à 4 612 $. Autrement dit, la chute a fait perdre au bitcoin près de 700 $ de son prix en 1 jour. La baisse est encore plus importante, si nous constatons qu’à son point le plus élevé de ces dernières heures, le bitcoin a dépassé 5 800 USD.

Les principaux altcoins ont également subi une baisse importante entre ce dimanche 15 mars et le lundi 16 mars. Si nous regardons le top 20, qui comprend toutes les crypto-monnaies avec une capitalisation boursière supérieure à 400 millions de dollars, nous pouvons voir que les tezos (XTZ) ont été les plus touchés, avec une baisse de 28%. Chainlink (LINK) suit, en baisse de 27%.

Au cours des dernières 24 heures, la CTB a enregistré une baisse de 14%. Image: CoinMarketCap.

Parmi les plus reconnus du marché, l’éther (ETH) affiche des pertes de plus de 15%, proche de son minimum à ce jour en 2020, de 106 $. Pendant ce temps, le litecoin (LTC) est en baisse de 14% et les pertes monero (XMR) approchent de 20%. À partir de cette liste, seuls les jetons huobi (HT) et les sed sed inutilisés (LEO) sont trouvés avec des pourcentages de dépréciation inférieurs à 10%.

Les récents mouvements du marché ont changé la tendance positive du bitcoin entamée cette année, marquée par des attentes de réduction de moitié, les prochaines récompenses minières ont été réduites de moitié. Ainsi, la CTB est tombée en dessous de sa “juste valeur” juste pour la quatrième fois de son histoire. Cette métrique, développée par les analystes de Coin Metrics, établit une relation entre la capitalisation boursière et le prix initial des pièces non dépensées ou en “hodl“.

Chute générale des marchés

La journée a été marquée par une nouvelle baisse générale des principaux marchés. Aux crypto-monnaies s’ajoutent les prix du pétrole, le baril WTI, principale référence sur le marché américain, tombant sous la barre des 30 USD, avec une baisse de plus de 7%. Le panier de l’OPEP et le Brent ont également chuté de plus de 6% au cours des dernières heures.

L’or n’est pas épargné par la poursuite de la baisse des marchés, avec environ 3% de perte de valeur. Actuellement, le métal précieux se négocie à moins de 1 480 USD l’once, tandis que l’argent a perdu plus de 10% dans son prix, à 12,77 USD l’once. Les indices boursiers Hong Kong, Chine, Japon, Royaume-Uni et Union européenne ont également subi des pertes importantes dans ce contexte.

Tout ce comportement des marchés se produit après que la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), suivie par diverses banques centrales du monde, ont annoncé une détente d’urgence de leurs taux d’intérêt, en plus d’une politique obligataire pour certains USD. 700 000 millions.

Les investisseurs ont choisi en réponse à une sortie vers des actifs moins risqués. Les acteurs impliqués à Wall Street ont en fait remis en question les actions de la Fed, a rapporté Bloomberg.

Par exemple, Michael O’Rourke, responsable de la stratégie de marché chez JonesTrading, a déclaré que la Fed «paniquait» et que le marché «paniquait» en conséquence. Pendant ce temps, de plus en plus de pays choisissent de mettre en quarantaine pour réduire le taux d’infection au COVID-19.