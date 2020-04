Le prix du Bitcoin latéralisé

Dans le résumé Crypto de la journée, le prix du Bitcoin n’a pas été dans les nouvelles, car toute la session a évolué latéralement. Les faits saillants d’aujourd’hui ont été des déclarations d’experts en écosystème.

Le prix du Bitcoin reste latéralisé à court terme

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du BTC s’échange à 7 795 $, maintenant une tendance latérale au cours des dernières 48 heures.

Juste deux semaines après la réduction de moitié de Bitcoin, la crypto-monnaie la plus élevée se maintient au-dessus de la résistance de 7500 $. Le grand défi à battre à court terme se situe à la barrière de 8 000 $ US.

Si vous êtes un trader à court terme, c’est un excellent moment pour acheter avant la correction minimale de la BTC et vendre près de 8 000 $. Qui a dit qu’un Bitcoin latéralisé n’était pas bon pour gagner de l’argent?

Binance s’associe à BitPay pour autonomiser les crypto-monnaies

Binance a annoncé sa nouvelle alliance avec BitPay, qui offre de nouvelles opportunités aux entreprises et aux utilisateurs d’utiliser BUSD dans le monde réel.

Il s’agit d’une étape importante car BitPay est l’un des plus grands fournisseurs de solutions de paiement Blockchain au monde.

En bref, BitPay prendra en charge BUSD dans son portefeuille afin que ses près de 2 millions d’utilisateurs puissent recharger leur carte BitPay. Le support marchand BitPay arrivera à une date ultérieure.

Jack Dorsey parie plus que jamais sur Bitcoin

Dorsey, PDG de Twitter et fondateur et PDG de Square, était sur un podcast d’intelligence artificielle où il a réaffirmé sa confiance en Bitcoin.

Jack Dorsey a longtemps promu l’utilisation des crypto-monnaies dans sa vie personnelle et professionnelle. On peut dire que c’est l’un des évangélisateurs les plus forts du Bitcoin.

Dorsey considérait le Livre blanc Bitcoin comme l’un des emplois informatiques les plus importants des 20-30 dernières années et a déclaré qu’il s’agissait de poésie. Considérez que c’est une très bonne technologie.

COVID-19 accélère l’utilisation de Blockchain

L’expansion de COVID-19 dans le monde stimule l’utilisation de la technologie Blockchain par de grandes organisations, entreprises et pays.

Le virus a montré des lacunes dans nos chaînes d’approvisionnement et une incapacité à déployer les ressources là où elles sont le plus nécessaires face à la pandémie. De plus, des difficultés à capturer et à partager les données nécessaires pour prendre des décisions.

De cette façon, les solutions Blockchain qui se développent depuis des années ont été réutilisées et lancées pour relever ces défis.

Les analystes sont optimistes quant à l’avenir du prix du Bitcoin

Tim Draper, Andreas Antonopoulos et PlanB ont récemment montré plus d’optimisme que jamais dans Bitcoin. Tim est l’un des plus optimistes, où il prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre le chiffre de 250 000 $ en 2023.

Pour sa part, Andreas, reste en marge du prix du Bitcoin, prêchant sur les avantages de l’utilisation des crypto-monnaies, où la véritable richesse tombe.

PlanB, est l’un des plus audacieux, prédisant que le prix du Bitcoin peut atteindre 288 000 $ cette année.

Le prix du Bitcoin latéralisé va-t-il continuer? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la zone de commentaire.

