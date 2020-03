Le prix du Bitcoin perd 6000 $. Parce que?

La volatilité du Bitcoin est à l’ordre du jour, où tout peut changer en quelques heures. Le plus simple est de dire que le prix du Bitcoin perd un certain niveau à cause du Coronavirus … Mais est-ce vraiment le cas?

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 5 870 $, selon le prix Binance. Dans les principales bourses internationales, le prix est inférieur à 6k, ce qui sera le nouveau défi pour la BTC à récupérer.

Définir une tendance à court terme est très difficile, car la gamme des mouvements du prix du Bitcoin est très large. Une analyse effectuée à un certain moment peut être déconseillée en quelques minutes. Cela s’applique non seulement à la CTB, mais aux marchés en général qui sont en phase avec la pandémie de coronavirus, ou du moins qui nous font «croire».

Le prix du Bitcoin est-il affecté par le Coronavirus?

Si vous lisez souvent les principales couvertures des journaux financiers, 99% des krachs du marché sont attribués à la pandémie de coronavirus. En est-il vraiment ainsi?

Personnellement, je pense que le Coronavirus a un grand impact sur la baisse des marchés, mais ce n’est pas le seul coupable des lourdes pertes subies sur les principales bourses du monde. De nombreux autres facteurs influencent la vente massive d’actifs financiers.

Outre le Coronavirus, un autre des principaux facteurs qui affectent les marchés financiers et le prix du Bitcoin est la spéculation excessive des grands acteurs du marché. Comme on le sait, vous pouvez gagner beaucoup d’argent lorsque les marchés s’effondrent, avec des instruments spéculatifs tels que: Options, Futures, CFD, etc.

Principaux facteurs affectant le prix du BTC

Il existe divers facteurs qui affectent le prix du Bitcoin pour le moment, mais je me retrouve avec ces 3, que je vais commander ci-dessous par ordre de pertinence.

Crypto baleines: Les baleines profitent de tous les événements des marchés (en l’occurrence de l’écosystème crypto) pour obtenir le maximum de profit possible. Ils utilisent diverses stratégies pour acheter à bas prix puis vendre à prix élevé. Et répétez ce processus autant de fois que possible. Cela peut être fait en raison du faible volume de transactions sur le marché Bitcoin.

Coronavirus: Le deuxième facteur de pertinence qui affecte le prix du Bitcoin est le Coronavirus, qui met tous les marchés du monde sous contrôle. Si la pandémie continue de s’aggraver, elle peut affecter positivement le prix de la CTB, car il constituera sans aucun doute un atout de réserve de valeur.

Attentes pour l’avenir: Le dernier point de pertinence, au moins de ceux que je considère, est l’attente future sur le prix du Bitcoin. Dans ce cas, les opinions sont très diverses, parmi les principaux influenceurs du monde de la crypto. Il y a ceux qui prédisent que le prix de la BTC peut tomber à 1000 $ US, puis les modérés qui peuvent largement dépasser la barrière de 10000 $ US, et les plus optimistes qu’il peut dépasser 50 000 $ US cette année.

Conclusions

Le prix du Bitcoin continuera à court terme avec une volatilité excessive, en phase avec les marchés financiers traditionnels. Si vous êtes un trader qui spécule à court terme, c’est une opportunité imbattable de rechercher des retours rapides.

En échange, Si vous êtes un investisseur à long terme, tenez-vous bien et dormez paisiblement, au fil du temps, l’investissement vous procurera une bonne joie.

Pour finir, il y aura toujours les gros titres “Le prix du Bitcoin perd …”, mais plutôt que d’avoir peur, il doit être considéré comme une opportunité d’investissement à l’avenir.

