Le prix du Bitcoin tombe en dessous de 5500 $: le meilleur moment pour réinvestir

Une opportunité est née pour les nouveaux investisseurs, car ils pourraient profiter de la crise économique qui affecte les marchés financiers pour s’intégrer au marché des crypto-monnaies. À commencer par l’acquisition de jetons Bitcoin (BTC).

Parce que, dans une situation où le Bitcoin tombe en dessous de 40% de sa valeur, beaucoup vendent de peur qu’il continue de baisser; ce qui est clairement une nouvelle opportunité pour les petits investisseurs.

Le marché des cryptomonnaies s’effondre et le Bitcoin subit une perte de 40%

L’événement par lequel passe la crypto-monnaie a été prédit par l’un des experts du sujet, le célèbre Tone Vays. Lequel, il a mentionné avec l’un de ses collègues que le Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 4000 USD.

De plus, ce n’est pas la seule prédiction pessimiste qui a été faite pour le jeton Bitcoin. Car, d’autres analystes assurent que cela pourrait arriver au prix de 1000 USD. Cependant, ce serait une situation chaotique pour le marché. Par conséquent, il est prévu que le prix de la crypto-monnaie puisse être récupéré dans les prochains jours.

Il convient de noter que le Bitcoin n’était pas la seule monnaie à avoir perdu de la valeur ces derniers jours, Ethereum, Ripple et d’autres ont également été touchés. De même, les centres financiers, tels que Wall Street, ont suspendu leurs opérations en raison de la baisse des prix dans le monde et d’autres causes multiples.

Opportunité ou perte?

La situation qui, pour beaucoup, pourrait être un massacre sur le marché, peut également être considérée sous un autre angle. Étant donné que, avec une tendance baissière sur le marché, cela pourrait permettre à de nouveaux investisseurs ou utilisateurs de se joindre.

Dans le cas où vous avez déjà une réserve d’argent en Bitcoin (BTC), la meilleure chose que vous puissiez faire est de jouer. Bien que cela puisse sembler un gaspillage d’argent pour conserver les jetons, ils se rétabliront sûrement au fil des jours.

De plus, certains analystes avaient déjà anticipé cette situation et indiqué que la CTB récupérerait, voire triplerait sa valeur. Il faut donc s’attendre à savoir quels seront et / ou quels seront les prochains mouvements du marché.

Agir de désespoir n’a jamais été une bonne option sur les marchés financiers, négocier avec certitude différencie un bon trader d’un novice.

Pourquoi le marché est-il si instable?

Le marché peut être perturbé pour plusieurs raisons, y compris le Coronavirus, qui a directement affecté de nombreux utilisateurs de la communauté chinoise Bitcoin.

Par la suite, l’effondrement des principales bourses européennes, Wall Street et autres, a entraîné le marché des devises numériques dans la même direction.

Bien que le marché soit très volatil en raison de la pandémie de coronavirus, cela peut être l’occasion de prendre de bonnes décisions et de fonctionner avec une grande certitude. Les commerçants ayant plus d’expérience sur le marché peuvent en bénéficier.

