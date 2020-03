Le prix du Bitcoin tombe en dessous de la «juste valeur» pour la quatrième fois de son histoire

Faits saillants:

L’indice MVRV mesure le rapport de la capitalisation effective à la capitalisation boursière.

Alors que la capitalisation boursière a chuté de 46%, la capitalisation effective n’a perdu que 3%.

Au milieu de la grande crise des marchés internationaux causée par la propagation du coronavirus dans le monde, qui a eu un fort impact sur le marché des crypto-monnaies, le bitcoin est tombé juste en dessous de l’indice de «juste valeur» pour la quatrième fois de son histoire , une définition qui émerge de la métrique MVRV (Market Value to Realized Value) développée par les analystes de Coin Metrics.

Selon la firme d’analyse d’environnement de crypto-monnaie elle-même, le bitcoin est tombé en dessous de 1 dans le MVRV. Cela s’est produit après que sa capitalisation boursière a chuté de 46% la semaine dernière.

Une valeur du MVRV supérieure à 1 représenterait pour le bitcoin de rester au-dessus de cette juste valeur, car la valeur de capitalisation boursière serait supérieure à la valeur de capitalisation effective. Ce n’est qu’à la fin de 2011, 2014 et 2018 que cette valeur était inférieure à cette fourchette, comme le montre le graphique publié par Coin Metrics via son compte Twitter.

Pour la quatrième fois seulement dans l’histoire, le BTC MVRV est tombé en dessous de 1. Avec le recul, les périodes passées où le MVRV est tombé en dessous de 1 ont été les meilleurs moments pour accumuler du BTC à un prix relativement réduit. pic.twitter.com/KvlklH1snk

– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 13 mars 2020

La métrique, développée par les analystes Murad Mahmudov et David Puell, est basée sur le ratio de capitalisation boursière, qui résulte de la multiplication de la quantité de pièces en circulation et du prix actuel du marché; et la capitalisation effective, une métrique qui établit la valeur des pièces non dépensées ou de celles en «hodl», selon le prix du marché que le bitcoin était au moment du dernier mouvement de ces devises ou quand ils ont été extraits, dans le cas de ceux non dépensés.

Dans son article, Coin Metrics a noté que les scénarios où le MVRV est inférieur à 1 “ont été les meilleurs moments pour accumuler du BTC à un prix relativement réduit”.

En revanche, la firme a assuré que si la capitalisation boursière a chuté de près de 50%, la capitalisation effective a à peine diminué de 3%. Ce chiffre, pour les analystes, indique que “les détenteurs à plus long terme restent solides et que la récente action sur les prix est susceptible d’être entraînée par de nouveaux acheteurs”.

Le graphique montre également comment l’indice MVRV a été «surévalué» auparavant. Auparavant, l’indicateur était supérieur à 3,7. Selon ses propres créateurs, les niveaux supérieurs à ce chiffre reflètent une surévaluation de la crypto-monnaie. Le cas inverse du cas actuel.

Les marchés chutent et le bitcoin en dessous de 6 000 USD

Rappelons que ce jeudi 12 mars, le marché des crypto-monnaies a connu une baisse importante dans laquelle aucun des principaux actifs n’a été épargné. Dans ce contexte, le bitcoin est d’abord tombé à environ 6 000 USD, puis a même chuté à 4 700 USD, avec une baisse de 40% en 24 heures à l’époque. Le prix a ensuite rebondi et est actuellement à 5 461 $, selon les données CoinMarketCap au moment de la rédaction.

Auparavant, le prix du BTC avait perdu le niveau de 8 000 USD lors d’un autre jour rouge, lundi dernier. Avec le nouveau creux de jeudi, il y a même eu un bref effondrement des maisons de change de crypto-monnaie. À moyen terme, jusqu’à présent cette année, le bitcoin affiche des chiffres rouges comme tous les marchés. Seul l’or a été sauvé de l’effondrement causé par la déclaration de la pandémie consécutive au coronavirus ou COVID-19.