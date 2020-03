Le prix du carburant baisse de près de 1%

Le prix des carburants a repris la baisse cette semaine et est devenu moins cher de près de 1%, tombant à de nouveaux plus bas cette année, selon les données du Bulletin du pétrole de l’Union européenne.

Plus précisément, le prix moyen du diesel a baissé de 0,91% par rapport à la semaine dernière, atteignant 1190 euros, tombant ainsi à son plus bas niveau depuis fin 2018.

Dans le cas d’un litre d’essence, cette semaine a été de 0,46%, pour marquer un prix moyen de 1 293 euros, au minimum depuis début avril 209.

Depuis les maximums annuels qui ont marqué les carburants dans la première quinzaine de janvier, après l’escalade du prix du pétrole brut due aux tensions dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran qui ont conduit le baril à dépasser le niveau de 70 dollars, ils avaient enchaîné les descentes les unes après les autres, coupées la semaine dernière, entraînant une réduction d’un peu plus d’un mois de 5% de diesel et de 2,1% d’essence.

Les prix du pétrole brut sont actuellement à leur plus bas niveau depuis plus d’un an en raison de l’effondrement enregistré par crainte d’une baisse de la demande due à la propagation du coronavirus (COVID-19).

Le baril de brut Brent, de référence en Europe, était coté jeudi à environ 51 dollars, contre près de 53 dollars la semaine dernière, tandis que le Texas américain était échangé à environ 46,68 dollars le baril, contre les 52 dollars d’il y a sept jours.

En Espagne, l’essence est toujours moins chère par rapport à la moyenne de l’Union européenne (UE) et de la zone euro, où le litre coûte respectivement 1387 euros et 1431 euros, tandis que le litre de diesel coûte en moyenne 1277 euros en l’UE et 1 293 euros dans la zone euro.

Le niveau inférieur des prix finaux par rapport aux pays environnants est dû au fait que l’Espagne, malgré les hausses de TVA, les taxes et les prélèvements sur le biodiesel, a toujours une pression fiscale inférieure, en général, à la moyenne communauté

