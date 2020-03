Le prix du pétrole tombe à son plus bas niveau depuis 2016

L’or a peu d’éclat

Le prix de l’or a réussi à augmenter ce mardi, ce qui rompt une séquence de cinq séances à la baisse. La hausse de la valeur du métal est intervenue après l’annonce par la Réserve fédérale d’une réouverture du financement à court terme, qui a apaisé la crainte du marché d’une crise de liquidité.

L’or a augmenté de 0,9% à 1528,3 $ l’once, après avoir baissé de 5,1% lundi à son plus bas niveau depuis novembre 2019.

Le lingot a effacé les pertes depuis le début de la roue après que la Fed a annoncé qu’elle rouvrirait une ligne de crédit utilisée pendant la crise financière de 2008 pour fournir un financement direct aux entreprises et aux ménages, dans un contexte de crainte croissante d’une crise de liquidité due à l’épidémie du coronavirus.

Le platine et le palladium, deux métaux utilisés dans la fabrication de catalyseurs automobiles, ont augmenté de plus de 5% lors des premières opérations, mais ont clôturé avec des pertes: le platine a baissé de 0,8% à 657,66 $ et le palladium a diminué de 0,8% à 1604,13. dollars l’once.

L’argent a perdu 3% à 12,51 $, après avoir atteint son plus bas niveau depuis 2009 la veille.

