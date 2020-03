Le prix Ethereum perd la barrière des 130 $

Les ours ont réussi à reprendre le contrôle momentané des principales crypto-monnaies et pourraient les conduire à visiter des supports à proximité dans les prochaines heures. Le prix de l’Ethereum n’a pas fait exception, perdant sa barrière de 130 USD. Aujourd’hui, nous le voyons à 126 USD, sans grande intention de se redresser à court terme.

L’environnement d’incertitude sur les marchés financiers ne finit pas par conduire les crypto-monnaies. Au contraire, il semble que chaque heure qui passe accumule une tension baissière comme celle que nous avons connue au cours des derniers jours.

Mais ce sentiment négatif va-t-il durer longtemps?La situation en déclin du système économique soutient-elle de nouvelles baisses des cryptomonnaies?

Ci-dessous, nous passons en revue un peu la situation actuelle et son impact possible sur la cryptographie.

Les crypto-monnaies pourraient être la clé pour changer le jeu

Le bitcoin a sans aucun doute la position la plus avantageuse dans l’écosystème de la cryptographie, occupant plus de 60% de la capitalisation boursière. Cependant, il faut se rappeler que le prix des autres altcoins, comme Ethereum, suit leur leader.

Cet endroit pourrait générer de grands avantages au milieu d’un afflux rapide de capitaux vers la nouvelle technologie qui promet tant.

En ce moment, tout semble aligné pour un changement total du système économique, et pour soutenir l’adoption massive de la décentralisation via Blockchain.

Caitlin Long, vétéran de Wall Street, assure que la dernière manœuvre du gouvernement américain, pour pallier le manque de liquidité sur le marché, est le meurtre du capitalisme.

AVEC CES MOTS, le dernier vestige du #capitalisme est mort aux États-Unis. La monétisation de la dette américaine est désormais illimitée. La nationalisation des marchés de capitaux aux États-Unis – un processus amorcé en 1968 – est maintenant terminée. Ce résultat était prévisible (le virus n’était qu’un déclencheur). Le bilan de la Fed dépasse 10 milliards de dollars cette semaine pic.twitter.com/ijtr00WhVl

– Caitlin Long 🔑 (@CaitlinLong_) 23 mars 2020

Pour vous donner une idée, l’émission de 6 billions de dollars par la FED pour faire face à la crise suffit à acheter près de 70% du marché total de l’or au prix au comptant.

Pendant ce temps, la capitalisation du marché des crypto-monnaies n’est que de 175 milliards de dollars.

Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait lors d’un effondrement du système Fiat?, Je ne doute pas que Bitcoin et autres altcoins ont une position avantageuse.

Et le prix Ethereum?

Ethereum, en tant que commandant en second, ne sera pas non plus laissé pour compte, il pourrait même gagner une plus grande domination dans la capitalisation boursière, grâce aux avantages infinis que sa plate-forme offre, avec des fonctions encore plus utiles que Bitcoin lui-même.

Ethereum 2.0

Et si cela ne suffisait pas, le grand développement que possède déjà le projet Ethereum est sur le point d’entrer dans sa version 2.0, sous le nom de Serenity. Cet espoir de faire de nouvelles implémentations dans l’écosystème crypto, où la transition vers une Blockchain validée via Proof of Stake se démarque.

L’ETH continue de défendre sa deuxième place avec force. Sa croissance l’a amené à gagner encore plus de terrain, se distançant de loin des compétitions possibles.

À propos du prix Ethereum

Au moment d’écrire ces lignes, il se négociait à 126,91 USD, avec une prédisposition à continuer de baisser dans les prochaines heures. Notant qu’il craignait carrément quelque chose de loin, que le prix Ethereum a perdu sa barrière de 130 $.

D’un point de vue technique, les taureaux et les ours mènent une lourde bataille, avec peu de signes montrant une direction plus probable.

La bataille se déroule dans une consolidation triangulaire qui, en faveur de la théorie derrière cette formation chartiste, devrait basculer vers la poursuite de la tendance.

Cependant, le chiffre évolue dans un domaine de soutien important, proche de 123 USD. De plus, il montre une succession claire de sommets en hausse, donc pour certains il pourrait avoir une connotation positive.

La reprise des taureaux ne serait observée, que s’ils parviennent à briser la résistance immédiate de la consolidation, située à 144 $.

Sinon, si les vendeurs parviennent à reprendre la tendance à la hausse, franchissant 123 $, le terrain sera dégagé à 100 $. Ci-dessous, la zone basse 2019 entre 80-90 $ pourrait à nouveau inciter à l’achat.

Analyse technique du prix de l’Ethereum contre le dollar américain. Source: TradingView

